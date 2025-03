Moto3 diretta GP Americhe: LIVE Austin

Cronaca in diretta

​Benvenuti alla diretta del Red Bull Grand Prix of The Americas, terzo Gran Premio della stagione di Moto3. Si corre in Texas.

La Moto3 torna in pista e lo fa con il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

José Rueda (41 pt.) Adrian Fernandez (36 pt.) Angel Piqueras (29 pt.) Matteo Bertelle (24 pt.) Alvaro Carpe (20 pt.)

Munoz in pole a Austin davanti al debuttante Quiles, 5° Foggia, 6° Lunetta, 10° Bertelle. Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 30 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Muñoz KTM 2:14.422 2 Maximo Quiles KTM +0.110 3 Joel Kelso KTM +0.124 4 José Antonio Rueda KTM +0.166 5 Dennis Foggia KTM +0.316 6 Luca Lunetta Honda +0.414 7 Alvaro Carpe KTM +0.416 8 Stefano Nepa Honda +0.439 9 Adrian Fernandez KTM +0.557 10 Matteo Bertelle KTM +0.823 11 Angel Piqueras Honda +0.871 12 Guido Pini KTM +0.879 13 Scott Odgen Honda +1.185 14 Riccardo Rossi Honda +1.377 15 Cornac Buchanan KTM +1.678 16 Adrian Cruces KTM +2.114 17 Taiyo Furusato Honda +3.322 18 David Almansa Honda no time