Moto3 diretta GP Malesia LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta con David Alonso già campione del mondo:

David Alonso (371 pt.) – Campione del Mondo Danny Holgado (236 pt.) Collin Veijer (225 pt.) Ivan Ortola (204 pt.) David Munoz (162 pt.)

Prima pole in Moto3 per ‘Pitito’ Fernandez, seguito da Ortolà, pilota di Valencia che come tanti suoi concittadini presenti nel paddock (tra gli altri, Aspar Martinez, team manager di Alonso) ha corso con la testa rivolta a casa propria, e appunto Alonso, 6° Lunetta. Il Gran Premio della Malesia si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 3 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: