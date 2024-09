Moto3 Gp Indonesia diretta LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista con la Gara Sprint del GP dell’Indonesia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (271 pt.) Danny Holgado (189 pt.) Collin Veijer (189 pt.) Ivan Ortola (184 pt.) Angel Piqueras (118 pt.)

Ortolá conquista la sua quinta pole position stagionale in Indonesia. A Mandalika però la gara partirà in salita per lui: dovrà infatti scontare un doppio long lap penalty per guida lenta. Dietro lo spagnolo di Mt Helmets scatteranno Veijer e Furusato. Lunetta, il migliore degli italiani, si accomoda sulla 6^ casella dietro il leader mondiale Alonso, in difficoltà dopo una caduta del venerdì. Il Gran Premio dell’Indonesia si corre sul Circuito Internazionale di Mandalika. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 29 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: