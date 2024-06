MotoGP Assen: Bagnaia inarrestabile vince la Sprint Race, Martin battuto, Vinales a podio. Marquez cade

Un week end perfetto per ora quello di Francesco Bagnaia. Pecco vince alla grande dominando la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda di MotoGP. Nell’università del Motomondiale il due volte campione del mondo partito dalla pole è andato via in crescendo vincendo con apparente facilità sul leader del Mondiale Jorge Martin e l’Aprilia di Maverick Vinales. Grande rimonta di Enea Bastianini che finisce ai piedi del podio mentre Marc Marquez alla sua prima gara dopo l’investitura 2025 Ducati finisce a terra già al secondo giro, caduta anche per Aleix Espargaro nel finale.

SPRINT RACE GP ASSEN – Bagnaia scatta bene dalla pole e tiene dietro un arrembante Martin, altra grande partenza di Marc Marquez che si mette dietro il fratello Alex e Vinales. Al 2° giro però il pluricampione del mondo nel tentativo di risalire finisce nella ghiaia.

Bagnaia e Martin se ne vanno con Pecco in leggero vantaggio sullo spagnolo. Alle loro spalle però Vinales, dopo aver passato Alex Marquez, non molla e tiene botta. Abbastanza sgranati i primi, seppur ravvicinati, a dare emozioni ci pensa Enea Bastianini che passa Aleix Espargaro e risucchia Binder per il 5° posto.

Mentre Bagnaia alla grande allunga su Martin vincendo la resistenza dello spagnolo la “Bestia” continua la sua rimonta inarrestabile passando prima Binder e poi il Marquez sopravvissuto issandosi ai piedi del podio. Nel finale non succede nulla o quasi davanti con Bagnaia che si prende un’altra Sprint dopo quella del Mugello e riduce a -15 i punti di distacco da Martin nella classifica mondiale.