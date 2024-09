MotoGP, Sprint Gp Indonesia: harakiri Martin, Bagnaia vince a accorcia. Sul podio Bastianini e Marc Marquez

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP dell'Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul Circuito Internazionale di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 28 settembre 2024

SPRINT GP INDONESIA – Martin scatta bene dalla pole e si mette subito in testa, grande partenza di Bagnaia bene che brucia Bezzecchi e Acosta e si mette dietro Jorge, fa ancora meglio Marc Marquez che dalla 12^ piazzola si ritrova al 5° posto.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Martin allunga troppo la staccata e scivola all’esterno, è costretto a mettere piede e moto per terra. Riparte, ma è ultimo con Bagnaia che va a dettare il passo. Con Pecco ci sono Bezzecchi e Marc Marquez che si è liberato anche di Morbidelli e Acosta ora ingarellati per il 4° posto.

Mentre Martin prova la remuntada, Bezzecchi nel tentativo di restare con Bagnaia a 7 giri dalla fine va lungo in frenata e per poco non centra Pecco davanti a lui perdendo poi il podio che va a Marquez e Bastianini risalito 3°.

Nel finale è corsa a tre per la vittoria con Bagnaia, Marquez e il solito Bastianini arrembante negli ultimi giri. Ed infatti al penultimo giro la Bestia svernicia Marquez e ci prova a mettersi all’inseguimento di Bagnaia. Ma non c’è tempo, Pecco va a prendersi la Sprint e accorcia in classifica su Martin che nonostante la rimonta resta fuori dai punti.