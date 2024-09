MotoGP: Martin, soliti errori e Bagnaia ringrazia. La nuova classifica piloti dopo la Sprint in Indonesia

La Sprint del Gp di Indonesia evidenzia ancora una volta gli errori di Martin che dilapida ancora il vantaggio su Bagnaia e domani si replica in gara

Prima cade Bagnaia, poi sbaglia Martin. Due indizi fanno una prova e anche nella Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, Martinator ha dilapidato metà del suo tesoretto accumulato dopo Misano 2. Stessa cosa successa un mesetto fa a cavallo dello “zero” di Pecco ad Aragon a cui ha fatto seguito l’erroraccio dello spagnolo nella prima gara di Misano. Insomma un canovaccio che si ripete da qualche gara a questa parte.

Sprint Gp Indonesia: Martin, che combini. Bagnaia ne approfitta

Sembra che Jorge Martin senta maggiormente la pressione quando ha un vantaggio da gestire. A Mandalika Martinator partiva nella Sprint con un grosso margine, in classifica e tecnico dopo una pole straccia record e avversari. Ed invece si è steso al secondo giro quando stava provando a scappare via da Bagnaia che con una grande partenza si era messo alle sue spalle.

Un errore grossolano che Martin aveva già commesso nella prima gara di Misano quando arrivato in Emilia Romagna con un grosso vantaggio su Pecco aveva sbagliato ad andare a cambiare moto dopo le prime inconsistenti gocce d’acqua. Bagnaia per la secondo volta, ringrazia e rimonta proprio come dopo la caduta di Aragon con Alex Marquez.

La nuova classifica mondiale piloti MotoGP dopo il GP di Indonesia

1 J. Martin Ducati 341 2 F. Bagnaia Ducati 329 3 E. Bastianini Ducati 291 4 M. Marquez Ducati 288 5 B. Binder KTM 165

MotoGP, domani si replica a Mandalika col GP di Indonesia

Domani a Mandalika in programma il Gran Premio di Indonesia, la gara lunga che vedrà ancora una volta Martin partire in pole davanti a Bezzecchi e Acosta. Bagnaia scatterà dalla seconda fila, quarto. Appuntamento alle 9 ora italiana. La settimana prossima invece ancora levataccia per tutti, si va a Motegi in Giappone.

