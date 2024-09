MotoGP Indonesia griglia di partenza: Martin pole recor, Bezzecchi secondo, Bagnaia 4°, Marquez doppia caduta

Pole stratosferica di Jorge Martin nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia, Martinator rifila distacchi abissali a un ottimo Bezzecchi e Pedro Acosta in prima fila, Bagnaia è solo quarto, Q2 da dimenticare per Marc Marquez

Un Jorge Martin stratosferico ha conquistato la pole position a Mandalika disintegrando il record della pista in 1:29.088 con distacchi abissali. Sarò Martinator a partire davanti a tutti nella Sprint Race e nel Gran Premio di Indonesia di domenica. In prima fila con lui un grandissimo Marco Bezzecchi, che nel finale nonostante una caduta centra il 2° tempo davanti alla Ktm di Pedro Acosta. Ad aprire la seconda fila Pecco Bagnaia, davanti al team mate Enea Bastianini e la ritrovata Yamaha di Quartararo. Qualifica da dimenticare per Marc Marquez, caduto due volte senza riuscire a fare il tempo in Q2: scatterà 12°.

MotoGP: la griglia di partenza del Gp di Indonesia

1ª fila 1. J. Martin 1:29.008

Ducati 2. M. Bezzecchi 1:29.623

Ducati 3. P. Acosta 1:29.671

GasGas 2ª fila 4. F. Bagnaia 1:29.745

Ducati 5. E. Bastianini 1:29.792

Ducati 6. F. Quartararo 1:29.848

Yamaha 3ª fila 7. J. Zarco 1:29.942

Honda 8. F. Di Giannantonio 1:29.963

GasGas 9. F. Morbidelli 1:30.107

Ducati 4ª fila 10. M. Viñales 1:30.418

Aprilia 11. R. Fernandez 1:30.542

Aprilia 12. M. Marquez s.t.

Ducati 5ª fila 13. A. Espargaró 1:30.110

Aprilia 14. A. Marquez 1:30.243

Ducati 15. A. Rins 1:30.293

Yamaha 6ª fila 16. J. Miller 1:30.310

KTM 17. L. Marini 1:30.395

Honda 18. T. Nakagami 1:30.430

Honda 7ª fila 19. B. Binder 1:30.582

KTM 20. J. Mir 1:30.698

Honda 21. A. Fernandez 1:31.086

GasGas