MotoGP, Gp Emilia Romagna diretta: LIVE Misano: Bagnaia vuole bis e sorpasso in classifica a Martin

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista dopo la Sprint di ieri, si corre il GP dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Il successo di Bagnaia nella gara corta ha avvicinato Pecco a Martin, solo 4 punti dividono i due, in caso di vittoria oggi il campione del mondo sarebbe sicuro di tornare in vetta al campionato. La classifica piloti infatti è attualmente così composta:

1. Jorge Martin (Ducati) 321

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317

3. Marc Marquez (Ducati) 265

4. Enea Bastianini (Ducati) 257

5. Brad Binder (KTM) 165

Vittoria di prepotenza di Francesco Bagnaia nella Sprint Race di ieri a Misano. Pecco partito dalla pole non benissimo, bruciato da Martin e Binder, si è ripreso alla grande e una volta passato il sudafricano ha messo nel mirino Martinator, lo ha ripreso e passato a 6 giri dalla fine andando poi via con un passo insostenibile. Lo spagnolo deve accontentarsi del secondo posto. Sul podio ci sale anche Enea Bastianini terzo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Con questa vittoria Bagnaia ha rosicchiato altri 3 punti su Martin ed ora è a -4 dalla vetta del Mondiale.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 13.00 di domenica 22 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. F. Bagnaia 1:30.031

Ducati 2. J. Martin 1:30.245

Ducati 3. E. Bastianini 1:30.564

Ducati 2ª fila 4. B. Binder 1:30.636

KTM 5. P. Acosta 1:30.731

KTM 6. M. Bezzecchi 1:30.837

Ducati 3ª fila 7. M. Marquez 1:30.880

Ducati 8. M. Viñales 1:30.909

Aprilia 9. F. Quartararo 1:30.921

Yamaha 4ª fila 10. F. Morbidelli 1:30.932

Ducati 11. A. Espargaró 1:31.037

Aprilia 12. M. Oliveira 1:31.114

Aprilia 5ª fila 13. F. Di Giannantonio 1:31.285

Ducati 14. R. Fernandez 1:31.402

Aprilia 15. L. Marini 1:31.428

Honda 6ª fila 16. J. Mir 1:31.450

Honda 17. J. Zarco 1:31.501

Honda 18. A. Fernandez 1:31.554

KTM 7ª fila 19. J. Miller 1:31.695

KTM 20. T. Nakagami 1:32.061

Honda 21. A. Marquez 1:32.332

Ducati