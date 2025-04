Ultimo aggiornamento: 12-04-2025 13:42

Circuito di Lusail, 12 aprile 2025 – Il week end del Gran Premio del Qatar, quarta prova del Mondiale MotoGP entra nel vivo. Sabato come al solito di grande intensità. Si comincia dalle ultime prove libere dove Marquez, Bagnaia e compagnia affineranno le armi per la lotta alla pole che vivrà prima del Q1 dove, il rientrante Martin cercherà uno dei due posti in palio per il Q2 dove si farà sul serio.

