MotoGp Qatar libere: Marc Marquez spaventa tutti, mezzo secondo a Diggia e Bagnaia. Martin riparte piano

Marc Marquez ha dominato le prime prove libere del Gran Premio del Qatar. Sulla pista di Lusail lo spagnolo ha chiuso di gran lunga col primo tempo in 1:52.288. Lo spagnolo precede di mezzo secondo l’ottimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 e il compagno di garage Pecco Bagnaia, anche lui a oltre 5 decimi poi il leader del mondiale con un punto sul fratello, Alex Marquez.

Quinto posto per la Ktm di Vinales (prima moto non Ducati) seguono sesto Morbidelli, nono Bezzecchi con l’Aprilia. Solo ventesimo tempo, al rientro dopo il lungo doppio infortunio, il campione del mondo Jorge Martin che ovviamente non può essere al meglio. Nel finale caduta rovinosa ma senza conseguenze per Jack Miller.

Martin in rodaggio, team radio: “Aprilia fa paura davanti”

Aveva messo le mani davanti e non ha torto. Ventesimo tempo alla fine delle fp1 per Jorge Martin al rientro dopo il doppio infortunio e doppia operazione annessa in preseason che gli ha fatto saltare le prime tre gare. Lo spagnolo è sembrato ok anche se manca ancora qualcosa soprattutto nella conoscenza della sua Aprilia dal momento che il suo compagno Bezzecchi è nono al momento.

In un team radio, da fermo appena rientrato ai box, mandato in onda Martinator ha esordito con una parolaccia per poi dire la sua sulla sua moto: “Pu***na! Davanti fa paura, pensavo peggio. Dietro invece va un po’ così [gesticolando]”. Massimo Rivola team manager Aprilia ai microfoni di SkySport ha detto: “Di fatto è 5 mesi che non sale sulla MotoGP, non pensavo andasse già così forte. Ha un po’ di dolore e dovrà gestire, ma si scioglierà. Iniziamo a costruire la nostra casa”

