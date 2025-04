MotoGp, GP Qatar 2025: info, orari e dove vederlo in tv. Bagnaia riprova a battere Marquez, il ritorno di Martin

La MotoGp torna con il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale. Bagnaia punta al bis dopo il trionfo ad Austin: si prospetta un duello avvincente con Marc Marquez. Torna il campione in carica Jorge Martin

Dopo una settimana di sosta la MotoGp torna ad accendere i motori con il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Riflettori puntati, è proprio il caso di dirlo, sul circuito di Losail, dove Pecco Bagnaia proverà a bissare il trionfo ottenuto ad Austin a scapito dei fratelli Marquez, che occupano le prime due posizioni della classifica piloti con Marc reduce dalla caduta e dallo “zero” nella gara del Texas che ha interrotta una striscia di 5 successi di fila compreso le Sprint. Vediamo a che ora e dove vedere il GP del Qatar in tv e in streaming con tutti gli orari del week end che vede il ritorno del campione in carica Jorge Martin.

Gp Qatar: Bagnaia per il bis, Marquez per il riscatto, c’è Martin

Con il successo nel Gran Premio delle Americhe, Bagnaia ha interrotto il dominio di Marc Marquez, che aveva fatto filotto vincendo 5 gare di fila tra Thailandia, Argentina e la Sprint in Texas dove senza caduta al 9° verosimilmente avrebbe completato la sestina. Incredibilmente in testa al Mondiale piloti c’è il regolarista Alex Marquez, sempre secondo finora seguito dal fratello Marc a un solo punto con Pecco in agguato però.

Il torinese punta riconfermarsi su un tracciato in cui la Ducati si trova perfettamente a suo agio, come certificati gli ultimi tre successi – peraltro tutti azzurri – di Bastianini, Di Giannantonio e appunto Bagnaia. Ma la gara di Losail riacquista il campione del mondo in carica della MotoGP, quel Jorge Martin che ha ricevuto l’ok dai medici in Qatar e potrà quindi correre dopo il doppio infortunio e doppia operazione che gli ha fatto saltare le prime tre gare.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Unico Gran Premio che si svolge in Medio Oriente, il circuito di Lusail ospita i bolidi a due ruote dal 2004. Realizzato vicino a Doha, capitale del Qatar, il tracciato misura 5,4 chilometri, con il rettilineo principale che è lungo più di un chilometro e un mix di curve veloci e medie.

Caratteristica del circuito è la presenza di verde artificiale lungo il percorso allo scopo di impedire alla sabbia del deserto di invadere la pista e mettere a rischio l’incolumità dei piloti. Il Gp del Qatar si contraddistingue anche per un’altra peculiarità: è l’unica gara del calendario che viene corsa in notturna.

Venerdì 11 aprile

Prove Libere 1 ore 14:45

Prequalifiche ore 19:00

Sabato 12 aprile

Prove libere 2 ore 14:00

Qualifiche 1 ore 14:40

Qualifiche 2 ore 15:05

Sprint Race ore 19:00

Domenica 13 aprile

Gara ore 19:00

MotoGP del Qatar: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky. Come sempre, tutti gli eventi che riguardano la MotoGp potranno essere visti in streaming dagli abbonati alla pay-tv satellitare sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet.

L’alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW. Dalle qualifiche fino alla Sprint, sarà possibile seguire le sessioni in chiaro anche su TV8 (in streaming sul sito di TV8), mentre sulla stessa emittente la gara sarà visibile in differita domenica a partire dalle 19:00.

