MotoGP, qualifiche Gp Francia: Bagnaia in pole a Le Mans. Poi Marquez e Marini

Ultimo aggiornamento 13-05-2023 12:05

Riassunto dell'evento

MotoGP 2023, qualifiche Le Mans: risultato definitivo

Griglia di partenza Gp Francia

F. Bagnaia (Ducati) 1:30.705 M. Marquez (Honda) +0.058 L. Marini (Ducati) +0.137 J. Miller (Ktm) +0.279 J. Martin (Ducati) +0.318 M. Vinales (Aprilia) +0.415 M. Bezzecchi (Ducati) +0.468 A. Marquez (Ducati) +0.570 J. Zarco (Ducati) +0.593 B. Binder (Ktm) +0.740 A. Espargaro (Aprilia) +0.818 A. Fernandez (Ktm) +0.891 F. Quartararo (Yamaha) 1:31.366 T. Nakagami (Honda) 1:31.545 F. Di Giannantonio (Ducati) 1:31.718 J. Mir (Honda) 1:31.810 F. Morbidelli (Yamaha) 1:31.886 A. Rins (Honda) 1:31.959 D. Petrucci (Ducati) 1:32.092 L. Savadori (Aprilia) 1:32.410 J. Folger (Ktm) 1:33.605

Bagnaia in pole, poi Marc Marquez e Marini

Seconda pole position stagionale per il campione del mondo Pecco Bagnaia dopo quella di Austin in Texas. Il pilota della Ducati ufficiale ha trovato il miglior tempo soltanto all’ultimissimo tentativo del Q2 in 1:30.705 con 58 millesimi di vantaggio sul rivale ritrovato Marc Marquez. Dopo le polemiche delle prove libere, i due partiranno così accanto in griglia di partenza.

Honda in mezzo a due Ducati in prima fila con il terzo tempo di Luca Marini, pilota Mooney VR46. In seconda fila ci sono invece tre moto diverse: quarto Jack Miller su Ktm, quinto Jorge Martin su Ducati Pramac e sesto Maverick Vinales con l’Aprilia, che era però primo dopo i primi tentativi del Q2. Terza fila tutta Ducati con Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Johann Zarco.

Caduta per Aleix Espargaro, male Quartararo

Brutto finale di Q2 in casa Aprilia dove oltre ai problemi sulla moto di Vinales c’è stata una brutta caduta alla prima curva per Aleix Espargaro, che scatterà solo undicesimo. In quarta fila con lui le Ktm di Brad Binder e Augusto Fernandez. Male anche l’idolo di casa Fabio Quartararo, fuori già in Q1 e soltanto tredicesimo sulla griglia di partenza con la sua Yamaha.

Non bene neanche gli altri piloti italiani: 15° Fabio Di Giannantonio con Ducati Gresini, 17° Franco Morbidelli con l’altra Yamaha, 19° Danilo Petrucci che sostituisce Enea Bastianini in Ducati e 20° Lorenzo Savadori in pista con l’Aprilia al posto di Miguel Oliveira. Adesso si tornerà in pista alle ore 15 per la quinta gara Sprint del mondiale 2023.