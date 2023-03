Ultimo aggiornamento 25-03-2023 17:05

Riassunto dell'evento

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha vinto la prima Sprint Race della storia della MotoGp. Dopo una gara tiratissima dal primo all’ultimo giro, il pilota piemontese, campione del mondo in carica, ha approfittato all’ultima tornata di un errore del pilota Ducati Pramac Jorge Martin per prendere la testa della corsa e vincere la gara.

Dietro ai due ducatisti applausi per Marc Marquez, arrivato sul podio nonostante una Honda nettamente in ritardo rispetto ai rivali. Quarto posto per Jack Miller, quindi i due piloti Aprilia Maverick Vinales ed Aleix Espargarò. Nei dieci anche Alex Marquez, nono, e Fabio Quartararo decimo e deluso.

MotoGp, frattura alla scapola per Enea Bastianini

Guai per Enea Bastianini, steso da Luca Marini (anche lui out) e portato in clinica mobile per le cure del caso: per lui una frattura alla scapola destra. Di sicuro salterà il Gran Premio di domenica, è a rischio anche per le prossime gare, a cominciare dal Gp di Argentina di domenica prossima. Che sfortuna per il pilota riminese, all’esordio sulla Ducati ufficiale.

Queste le parole del team manager della Ducati Davide Tardozzi: “Gli esami hanno evidenziato una frattura alla scapola destra, lo stanno portando all’ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti. Bisogna capire se la frattura è composta o scomposta. Se la frattura dovesse essere scomposta, potrebbe essere necessaria un’operazione. Salterà sicuramente la gara di domani qui a Portimao, temo possa essere out anche per il GP Argentina della prossima settimana, spero che riesca a recuperare per il GP degli Stati Uniti”.

MotoGp, l’ordine di arrivo della Sprint Race

Francesco Bagnaia (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Marc Marquez (Honda) Jack Miller (KTM) Maverick Vinales (Aprilia) Aleix Espargarò (Aprilia) Miguel Oliveira (Aprilia) Johann Zarco (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Raul Fernandez (Aprilia) Brad Binder (KTM) Alex Rins (Honda) Franco Morbidelli (Yamaha) Takaaki Nakagami (Honda)

Ritirati: Di Giannantonio, Bezzecchi, Bastianini, Marini, Mir, Fernandez

MotoGp, Bagnaia spiega il segreto della sua vittoria

Il pilota della Ducati Pecco Bagnaia grazie a questo successo balza già al comando della classifica piloti di MotoGp con 12 punti. Dopo la gara ha spiegato come ha vinto: “Mi sono molto divertito, era difficile per il vento ed era la prima volta che lo avevamo contrario. Ho deciso di adottare una strategia chiara: gestire le gomme nella prima parte e spingere poi nella seconda. Jorge Martin aveva dei problemi in trazione nel finale e ho sfruttato la situazione per vincere”.

Tra i piloti sorridenti anche Marc Marquez, che ha festeggiato il suo terzo posto: “Abbiamo fatto un lavoro straordinario, voglio congratularmi con il team perché a tarda notte eravamo a controllare tutti i dettagli e mi hanno dato delle dritte per aiutarmi a migliorare la prestazione. A volte dare questi consigli a uno che ha vinto tante gare e tanti campionati è difficile, però abbiamo la fiducia reciproca e questo mi ha dato sicurezza per stamattina. Non un brutto inizio di stagione, ma domani arriva la gara più importante e sarà più difficile”.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la MotoGP in diretta streaming