Ducati, frattura alla scapola per Bastianini: niente gara a Portimao

Tardozzi: "Temo possa essere out anche per il GP Argentina della prossima settimana".

25-03-2023 16:54

Sorride a metà la Ducati dopo la sprint race: se Bagnaia ha infatti vinto dopo il sorpasso su Martin a poche curve dalla fine, Enea Bastianini è caduto ed è stato travolto dalla moto di Luca Marini. Le notizie che giungono da Portimao, dopo gli accertamenti medici, non sono buoni.

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha spiegato: “Gli esami hanno evidenziato una frattura alla scapola destra, lo stanno portando all’ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti. Bisogna capire se la frattura è composta o scomposta. Se la frattura dovesse essere scomposta, potrebbe essere necessaria un’operazione. Salterà sicuramente la gara di domani qui a Portimao”.

Non solo, per Tardozzi non ci sono buone possibilità di vedere Bastianini nel prossimo weekend di MotoGP: “Temo possa essere out anche per il GP Argentina della prossima settimana, spero che riesca a recuperare per il GP degli Stati Uniti, dato che Enea in Texas può vincere la gara, ma voglio comunque essere positivo per l’Argentina”.