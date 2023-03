Sprint race, Marquez soddisfatto: "Lavoro straordinario"

L'otto volte campione del mondo: "Non un brutto inizio di stagione, ma domani arriva la gara più importante e sarà un po’ più difficile".

25-03-2023 16:46

Al termine della sprint race, Marc Marquez ha analizzato la sua prestazione: “Ho dato tutto quello che potevo dare dal punto di vista fisico per arrivare sul podio e compensare il passo che mancava. Ho compensato in frenata, allungato il punto di staccata“.

Marquez è soddisfatto del terzo posto nella sprint race dopo la pole: “Abbiamo fatto un lavoro straordinario, voglio congratularmi con il team perché a tarda notte eravamo a controllare tutti i dettagli e mi hanno dato delle dritte per aiutarmi a migliorare la prestazione. A volte dare questi consigli a uno che ha vinto tante gare e tanti campionati è difficile, però abbiamo la fiducia reciproca e questo mi ha dato sicurezza per stamattina. Non un brutto inizio di stagione, ma domani arriva la gara più importante e sarà un po’ più difficile, però possiamo fare del nostro meglio“.