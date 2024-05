MotoGP Barcellona: Sprint GP Catalogna diretta LIVE, Espargaro dalla pole, Bagnaia al suo fianco

Cronaca in diretta

La MotoGp torna in pista con la Gara Sprint del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024. Pole position di Aleix Espargaro con Aprilia davanti a Pecco Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (129 pt.) Pecco Bagnaia (91 pt.) Marc Marquez (89 pt.) Enea Bastianini (89 pt.) Maverick Vinales (81 pt.)

Pole position di Aleix Espargaro sul circuito di casa nel week end del Gran Premio di Catalogna in cui ha annunciato l’addio dalla MotoGP a fine stagione. Lo spagnolo dell’Aprilia nell’ultimo time attack sulla pista di Montmelo ha beffato per 31 millesimi Pecco Bagnaia che partirà comunque in prima fila, con loro l’altra Aprilia ma clienti di Raul Fernandez a cui è stato restituito in extremis il tempo inizialmente cancellato.

Alle loro spalle in seconda fila scala Brad Binder con Acosta, Di Giannantonio mentre partirà 7° Martin. A completare la top ten Rins, Miller e Morbidelli. “Solo” 11° Enea Bastianini. Male, 14° Marc Marquez, eliminato in Q1 e come a Le Mans costretto alla rimonta. La Gara Sprint del GP di Catalogna si corre sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 25 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. A. Espargaró 1:38.190

Aprilia 2. F. Bagnaia 1:38.221

Ducati 3. R. Fernandez 1:38.

Aprilia 2ª fila 4. B. Binder 1:38.334

KTM 5. P. Acosta 1:38.369

KTM 6. F. Di Giannantonio 1:38.400

Ducati 3ª fila 7. J. Martin 1:38.401

Ducati 8. A. Rins 1:38.692

Yamaha 9. J. Miller 1:38.763

KTM 4ª fila 10. F. Morbidelli 1:38.778

Ducati 11. E. Bastianini 1:38.860

Ducati 12. M. Viñales 1:38.972

Aprilia 5ª fila 13. A. Marquez 1:38.530

Ducati 14. M. Marquez 1:38.536

Ducati 15. M. Oliveira 1:38.551

Aprilia 6ª fila 16. M. Bezzecchi 1:38.662

Ducati 17. F. Quartararo 1:38.705

Yamaha 18. J. Zarco 1:38.978

Honda 7ª fila 19. A. Fernandez 1:39.120

KTM 20. T. Nakagami 1:39.156

Honda 21. J. Mir 1:39.524

Honda 8ª fila 22. L. Marini 1:39.621

Honda 23. S. Bradl 1:40.276

Honda