Olimpiadi 7 agosto diretta live: salta Tamberi, Tita e Banti a un passo dall'oro. Italvolley e Settebello, dentro o fuori

Ultimo aggiornamento: 07-08-2024 10:10

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il grande giorno di Gianmarco Tamberi: il portabandiera azzurro esordisce nel salto in lungo e testa una condizione non ottimale: il detentore dell’oro, reduce da un calcolo renale, ha chiamato a raccolta l’Italia. In vetrina anche Vito dell’Aquila, campione del teakwondo. Caterina Banti e Ruggero Tita già lo sanno: medaglia sicura, oro o argento? Ancora: il ritorno di Stano e Palmisano su strada per la staffetta mista di marcia; le finali di Simonelli, Sibilo, Bruni e Molinaro; il quarto di finale del Settebello contro l’Ungheria e la semifinale del volley maschile contro la Francia.

Il programma della giornata | I risultati di oggi

Calendario| Medagliere | Discipline-Medaglie

Dove vedere le gare di oggi in tv: Guida TV di Virgilio Sport