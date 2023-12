Sci, Discesa libera di St. Moritz: Coppa del Mondo femminile 2023-24, Goggia e Brignone, podio momentaneo. Diretta LIVE

Federica Brignone ha mancato il podio per soli 19 centesimi nel SuperG andato in scena nella giornata di ieri. E a fine gara l’azzurra non ha nascosto un po’ di delusione per il risultato finale. La discesa non è la sua disciplina preferita ma ha confermato di essere in un ottimo momento di forma e dunque nulla è escluso.