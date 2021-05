LIVE CROTONE - INTER 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori12:34

Allo Scida tutto pronto per Crotone-Inter, trentaquattresima giornata di Serie A.12:34

Testa-coda in cui potrebbero già arrivare sentenze matematiche: i nerazzurri per il 19esimo Scudetto, i rossoblu per il ritorno in Serie B dopo un solo anno nella massima serie.12:36

Ecco le formazioni. Crotone con il 3-5-2: Cordaz - Magallan, Golemic, Djidji - Molina, Junior Messias, Cigarini, Benali, Reca - Ounas, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, Zanellato, Pereira, Rispoli, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo, Riviere.17:05

3-5-2 anche per l'Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian - Lautaro, Lukaku. A disp.: Radu, Padelli, D'Ambrosio, Ranocchia, Young, Gagliardini, Vecino, Eriksen, Perisic, Sanchez, Pinamonti.17:02

Una sola modifica allo schieramento iniziale per Cosmi che preferisce Benali a Zanellato in mediana, Ounas-Simy coppia d'attacco.17:06

Conte dà spazio a Darmian - autore del gol vittoria contro il Verona, chance da titolare anche per Sensi al posto di Eriksen. In avanti, continuità per il tandem Lautaro-Lukaku.17:05

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Prontera.17:37

1' INIZIA Crotone-Inter, palla ai rossoblu.18:01

1' Subito Ounas in avanti, sinistro centrale, Handanovic respinge coi pugni.18:02

2' Sensi scambia con Lukaku, piattone sporcato da Junior Messias, primo angolo della gara.18:03

3' OCCASIONE INTER! Brozovic nel corridoio per Sensi che a tu per tu con Cordaz non riesce ad aggirarlo.18:04

4' Traversone di Molina, Handanovic smanaccia in anticipo su Reca.18:05

6' Avvio brillante di entrambe le squadre che ora si affrontano sulla mediana.18:06

8' Fraseggio orizzontale dei rossoblu, ritmi rallentati.18:09

9' Simy riceve in area da Reca, ottima chiusura di Barella.18:10

11' I nerazzurri attendono nella propria metà campo lasciando il possesso ai rossoblu.18:12

12' Hakimi allarga per Barella, Golemic libera l'area.18:12

13' Bastoni cambia gioco per Hakimi, cross al volo, Golemic smorza di petto per Cordaz.18:14

15' Ripartenza sprecata da Barella, passaggio fuori misura per Lautaro.18:33

16' Sensi triangola nel lungo con Hakimi, destro dal limite alzato da Magallan, Cordaz raccoglie la sfera.18:17

18' Azione personale di Ounas che s'incunea in area, sinistro stoppato in angolo da Skriniar.18:19

20' Barella prolunga per Hakimi, cross spazzato da Benali.18:20

22' Barella dalla destra, Djidji salta più in alto di Lautaro, Magallan svirgola in angolo.18:23

23' PALO INTER! Da corner, Lukaku svetta in area, il legno salva Cordaz.18:23

25' Reca scende sulla fascia, Hakimi lo ferma in angolo.18:25

27' Sul ribaltamento di fronte, è Djidji a deviare in angolo il cross di Darmian.18:27

28' Skriniar in proiezione offensiva, sinistro di Lukaku contrato da Djidji, Lautaro in acrobazia spedisce in orbita.18:29

30' Fase interlocutoria della gara, molti errori in fase di rifinitura.18:33

32' Benali guadagna una punizione dal limite, fallo di Barella.18:33

33' Batte Cigarini, direttamente sulla barriera.18:34

35' Sensi fa scorrere il pallone per Lautaro, Golemic si frappone.18:36

36' Gran palla tagliata di Barella, Lautaro sbaglia il controllo in area, Djidji si rifugia in angolo.18:37

37' Problemi muscolari per Reca, gioco fermo.18:37

38' SOSTITUZIONE CROTONE. Reca non ce la fa a continuare, entra Pedro Pereira.18:39

38' AMMONITO Brozovic, fallo tattico su Ounas.18:39

40' Hakimi apre per Sensi, Pedro Pereira tocca in angolo.18:40

40' Sugli sviluppi del corner, Barella rimette in mezzo, Bastoni di testa non inquadra la porta.18:41

41' Cigarini a terra, gioco nuovamente fermo.18:41

42' Cross di Brozovic, girata di Lautaro alzata in angolo da Djidji.18:43

44' PALO INTER! Lautaro vince un rimpallo al limite e calcia in caduta, palo interno, Cordaz guarda la palla danzare sulla linea e uscire.18:45

45' OCCASIONE INTER! Hakimi centra dal fondo, destro di Sensi da ottima posizione, Cordaz reattivo.18:46

45' Due minuti di recupero.18:46

45'+2' Percussione di Lukaku, Golemic regge, Cordaz non riesce ad evitare il corner.18:48

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Crotone-Inter 0-0, pali di Lukaku e Lautaro.18:48

Avvio sostenuto poi il ritmo crolla: i nerazzurri creano le maggiori occasioni da rete con Lukaku e Lautaro fermati dai pali, Cordaz si fa trovare pronto su Sensi.18:50

Cosmi può dirsi soddisfatto dell'attenzione difensiva e deve infondere maggiore coraggio nelle fasi di ripartenza; Conte ha bisogno di alzare ritmi e qualità per scardinare la difesa rossoblu.18:51

46' SOSTITUZIONE CROTONE. Cigarini rimane negli spogliatoi, Cosmi inserisce Eduardo.19:05

46' COMINCIA LA RIPRESA. Crotone-Inter 0-0, manovra dei nerazzurri.19:05

48' Darmian arriva sul fondo, cross mal calibrato.19:09

50' Azione prolungata dei nerazzurri, i rossoblu non concedono spazi.19:10