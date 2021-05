LIVE MILAN - BENEVENTO 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori11:48

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Benevento, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.11:48

Punti in palio importanti a San Siro tra due squadre con obiettivi diversi ma alle prese con un periodo molto complicato; il Milan è reduce da due sconfitte consecutive ed è scivolato al quinto posto in classifica mentre il Benevento ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro uscite e complice il ritorno del Cagliari si trova in terzultima posizione a pari punti con rossoblù e Torino.20:24

Un pareggio e una vittoria per parte nei tre precedenti tra le due formazioni; nel match dell'andata successo rossonero per due a zero firmato Kessié e Leao.11:51

Formazioni ufficiali e Milan in campo col 4-2-3-1: G.Donnarumma - Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Bennacer, Kessié - Saelemaekers, Calhanoglu, Leao - Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Calabria, Castillejo, Tonali, Rebic, Hauge, Meite, Kalulu, Diaz, Kjaer, Krunic, Gabbia.19:54

Il Benevento si schiera con un 4-3-2-1: Montipò - Depaoli, Glik, Caldirola, Barba - Dabo, Viola, Ionita - Improta, Falque - Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Diambo, Gaich, Caprari, Di Serio.20:52

La novità principale nell'undici rossonero è il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic schierato al centro dell'attacco con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao a supporto; in mediana coppia centrale formata da Kessié e Bennacer mentre in difesa rientra Romagnoli al fianco di Tomori con Hernandez e Dalot sulle fasce.19:49

Difesa a quattro per Inzaghi che piazza Glik e Caldirola a protezione di Montipò; alle spalle di Lapadula spazio per Improta e Falque mentre a centrocampo regia affidata a Viola con Dabo e Ionita interni.21:33

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio del signor Calvarese.20:39

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Benevento.20:49

2' Batti e ribatti in questi primi minuti di gioco con le squadre che si studiano e affrontano in zona mediana.20:52

4' Traversone di Dalot troppo lungo per tutti. Prova ad impostare il Benevento.20:55

6' GOL! MILAN-Benevento 1-0! Rete di Calhanoglu. Calhanoglu scambia con Kessié, porta palla centralmente e poi allarga per Saelemaekers. Il belga imbuca in area di rigore per lo stesso numero 10 rossonero che apre il piatto destro e supera Montipò.



9' Prova a riorganizzarsi il Benevento, colpito a freddo nella prima azione manovrata dei rossoneri.20:58

11' Occasione Benevento! Lapadula si inserisce tra le maglie della difesa rossonera ma poi a tu per tu con Donnarumma non trova la porta in precario equilibrio. Primo campanello d'allarme per la difesa di Pioli.21:01

13' Combina sullo stretto la batteria di trequartisti del Milan che elude il pressing ospite e alza il baricentro.21:02

14' Occasione Milan! Ibrahimovic per Leao che controlla spalle alla porta e poi allarga per Saelemaekers. Il belga controlla e conclude centralmente e poi sul pallone vagante Ibrahimovic calcia debolmente tra le braccia di Montipò.21:03

15' Conclusione dalla distanza di Ionita deviata in calcio d'angolo da Donnarumma. Occupano l'area di rigore i saltatori di Inzaghi.21:05

16' Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ripartenza di Kessié che arriva al limite e allarga per Leao. Conclusione di prima intenzione deviata da un attento Montipò.21:05

18' Squadre lunghe in questa fase. Pochi tatticismi in campo e come conseguenza aumentano le occasioni da gol per entrambi i reparti offensivi.21:07

19' Cross di Falque allontanato da Tomori in gioco aereo. Rimane però in pressione il Benevento.21:08

21' Buon momento del Benevento che attacca a testa bassa.21:11

23' Falque ruba palla a Leao e cerca di innescare la ripartenza. Bennacer è attento in interdizione e ferma fallosamente Viola.21:12

25' Calhanoglu per Leao che entra in area dalla sinistra e poi opera un cross troppo forte e impreciso per tutti.21:14

27' Dalot viene servito in fascia da Calhanoglu ma poi sbaglia il traversone. Aumentano gli errori in fase di rifinitura da parte del Milan.21:16

28' Scontro aereo tra Depaoli ed Hernandez che lascia il terzino rossonero a terra dolorante. Gioco fermo a San Siro.21:17

30' Si riprende a giocare col terzino francese che rientra sul terreno di gioco.21:18

31' Corner insidioso di Viola che costringe Donnarumma alla deviazione nei pressi del primo palo. Si riprende con una rimessa laterale in favore degli ospiti.21:20

33' Glik allarga per Depaoli che porta palla e subisce la chiusura di Leao poco prima del cross in area. Prosegue però il possesso palla del Benevento che costringe il Milan nella propria metà campo.21:22

35' Lancio in profondità di Hernandez per Leao che crossa dal fondo senza trovare compagni in area di rigore.21:23

36' Cross di Calhanoglu e colpo di testa di Leao che termina sul fondo. Altra azione costruita in velocità dai rossoneri.21:25

37' Occasione Milan! Hernandez controlla in area e lascia partire un sinistro secco indirizzato sul palo lontano che costringe Montipò alla deviazione in calcio d'angolo. 21:27

38' Cartellino giallo per Bennacer, autore di un fallo tattico ai danni di Lapadula.21:26

40' Iago Falque controlla in area e serve Depaoli a rimorchio che conclude e trova la deviazione del muro rossonero in calcio d'angolo. Sugli sviluppi libera la difesa del Milan.21:29

42' Ultimi minuti del primo tempo col Benevento che prova a fare la partita.21:31

43' A terra Dabo, toccato duro da Bennacer. Recupero destinato a prolungarsi.21:32

45' Tre minuti di recupero.21:35

45'+1' Ripartenza di Bennacer che si invola palla al piede e allarga per Calhanoglu. Conclusione del turco murata dalla difesa e poi sul rimpallo lo stesso Bennacer ha il tempo per prendere la mira ma subisce l'opposizione dei centrali di Inzaghi.21:35

45'+3' Occasione Milan! Ibrahimovic si presenta in area di rigore e calcia in diagonale con Montipò in uscita. L'estremo difensore ospite devia e tiene a galla gli ospiti.21:38

45'+4' Finisce il primo tempo! Milan-Benevento 1-0.21:37

Milan in vantaggio al termine della prima frazione. Rossoneri che sbloccano il punteggio con Calhanoglu in avvio e poi sciupano diverse occasioni per il raddoppio mentre il Benevento concede spazi ma bussa alla porta di Donnarumma con Lapadula e Ionita.21:40