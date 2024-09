Da Juventus - Roma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A, dopo la pausa delle Nazionali!22:44

90'+5' FINISCE JUVENTUS - ROMA! 0-0, le due squadre si dividono la posta in palio.22:41

90'+3' Angolo per la Roma: Dybala mette al centro, Di Gregorio blocca in presa alta.22:38

90'+2' Squadre che ora rallentano e che sembrano non volersi fare male, quasi accontentandosi del pareggio.22:37

90' Cinque i minuti di recupero.22:36

89' ANGELINO! Conclusione secca del terzino, palla di poco a lato!22:35

89' Angolo per la Roma, salgono le torri dalla difesa.22:34

88' Roma che sta guadagnando metri in questo finale, dopo aver sofferto molto nella prima mezzora del secondo tempo.22:34

85' AMMONITO Bremer. Gioco pericoloso per il difensore. 22:31

85' AMMONITO Gianluca Mancini. Gialllo per proteste per il centrale. 22:31

84' Una furia Conceicao, il portoghese guadagna un difficile angolo.22:29

83' Sostituzione JUVENTUS: esce Dušan Vlahović, entra Nico González.22:28

82' Sostituzione ROMA: esce Lorenzo Pellegrini, entra Tommaso Baldanzi,22:28

82' Sostituzione ROMA: esce Artem Dovbyk, entra Eldor Shomurodov.22:27

80' Entrato molto bene Conceicao, altro cross, Celik anticipa Vlahovic e allontana.22:26

78' Conceicao trova il fondo ed il cross, attento Svilar sul primo palo.22:25

76' Punizione di Koopmeiners, Vlahovic cerca una difficile rovesciata di sinistro, palla sul fondo.22:21

75' Yildiz cerca la verticale per Vlahovic, il serbo non controlla: alle sue spalle si inserisce Conceciao che non arriva in tempo.22:21

74' Molto attivo Conceicao sulla destra, il portoghese peró fino a questo momento non servito a dovere dai compagni.22:20

72' Sostituzione ROMA: esce Niccolò Pisilli, entra Kouadio Koné.22:19

70' Cooling break in campo, altro time out per le due squadre. Giocatori compatti ad ascoltare le indicazioni dei due allenatori.22:16

69' Piú Juventus in questi ultimi minuti, Roma costretta nella propria trequarti.22:15

67' Sostituzione JUVENTUS: esce Nicolò Fagioli, entra Douglas Luiz.22:12

67' Sostituzione JUVENTUS: esce Manuel Locatelli, entra Weston McKennie.22:12

66' Bremer va a prendere Dybala sulla sua trequarti, pregandolo: Juventus che non vuole che la Roma costruisca il suo gioco.22:11

64' Staffetta per De Rossi che toglie Soulé e inserisce Dybala: per ora i due non giocano insieme.22:11

62' Sostituzione ROMA: esce Alexis Jesse Saelemaekers, entra Nicola Zalewski.22:07

61' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Paulo Dybala.22:07

61' Ora é la Juventus che sta prendendo metri, Roma che prova il pressing appena i bianconeri superano la metá campo.22:06

59' Partita che non si sblocca le due squadre faticano a creare occasioni degne di nota.22:05

56' Problemi per Pellegrini, che é rimasto a terra dopo un contatto con Fagioli: gioco momentaneamente fermo.22:01

55' Check del Var per un tocco di mano in area di Bremer, Guida che dice che si puó continuare.22:01

54' Che rischio per Di Gregorio, costretto a calciare sul pressing con la sfera quasi bloccata da Pellegrini.22:00

52' Punizione per la Juventus, i bianconeri decidono di far girare il pallone e non mandare al centro.21:57

50' Punizione di Pellegrini, Gatti difende l'uscita della sfera sul fondo.21:55

49' VLAHOVIC! Gran tocco di prima di Koopmeiners, conclusione che termina a lato. Azione nata dal recupero su pressing.21:53

48' Lancio per Vlahovic, pescato in fuorigioco. Si riparte dalla punizione per la Roma.21:52

47' Doppio cambio per la Juventus, dentro gli ultimi acquisti Koopmeiners e Conceicao. Da Cambiaso dovrebbe tornare sulla linea difensiva.21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

46' Sostituzione JUVENTUS: esce Samuel-Germain Mbangula, entra Francisco Conceição.21:50

46' Sostituzione JUVENTUS: esce Juan David Cabal, entra Teun Koopmeiners.21:49

Due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, ne é uscita una partita bloccata ma molto equilibrata.21:35

Primo tempo combattuto, parte meglio la Roma che sfiora con Pellegrini, Juventus che esce alla distanza: Vlahovic sfiora il gol, Svilar in tuffo mantiene la parità.21:34

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVENTUS - ROMA! 0-0 il risultato parziale.21:33

45'+2' Cross di Angelino, Dovbyk non ci arriva sul secondo palo. Finale che vede la Roma spingere.21:33

45' Due i minuti di recupero.21:31

44' AMMONITO Alexis Jesse Saelemaekers. Intervento in anticipo di Gatti che riparte: l'ex Milan lo stende. 21:31

43' Roma ora meno sicura nel possesso palla, Juventus che aspetta per recuperare e ripartire in velocità.21:30

42' VLAHOVIC! Tocco sporco a centro area per la punta, Svilar in tuffo riesce a mettere in angolo!21:28

40' Verticale per Cambiaso, cross teso che Ndicka smorza: Svilar in tuffo blocca.21:26

39' Cross di Savona, Cambiaso cercando un difficile stop toglie il pallone a Vlahovic.21:26

38' Angolo per la Juventus: ancora Yildiz al centro, ancora respinta della difesa capitolina.21:25

36' Si sta giocando molto piú a centrocampo, Juventus che sta prendendo metri dopo una prima mezz'ora di tinta giallorossa.21:24

34' Due squadre con moduli molto fluidi, cercando spesso l'uno contro uno e l'ampiezza.21:20

33' Juventus che costruisce a tre, con Cabal che alza molto la sua posizione Cambiaso a destra.21:19

31' Rischia molto Savona, toccando corto per Fagioli: il nazionale riesce a far partire la manovra trovando Yildiz.21:18

30' Roma piú propositiva, sta faticando la Juventus a mostrare il suo solito gioco.21:17

28' Angolo per la Roma: Pellegrini sul secondo palo, Di Gregorio allontana di pugno.21:15

26' Cooling break in campo, time out per i due allenatori.21:13

24' Saelemaekers sta dando molta ampiezza all'attacco della Roma, De Rossi sta parlando molto con il neo arrivato.21:11

22' Juventus che non riesce a rendersi pericolosa sui palloni da fermo, corner di Yildiz che viene allontanato.21:08

21' Yildiz si lancia sulla fascia, tocco per Vlahovic che trova il rimorchio di Cambiaso: il suo cross deviato in angolo.21:07

20' Pisilli su Cambiaso, si lamenta il giovanissimo per il fischio di Guida.21:06

19' Cross di Mancini, attento ancora Di Gregorio in presa alta.21:05

18' Squadre che si stanno affrontando a viso aperto, ne sta nascendo una partita decisamente gradevole.21:04

17' SOULE! L'ex della partita rientra sul sinistro e prova a giro, palla alta sopra la traversa.21:03

15' Celik sul fondo non riesce a crossare prima dell'uscita della sfera, ma Rom che continua a spingere sulla destra.21:01

14' Di Gregorio blocca in uscita alta il pallone e lancia di prima intenzione Vlahovic, pallone che termina in out.21:00

13' PELLEGRINI! Cristante trova il capitano tra le linee, conclusione a giro che Bremer devia in angolo.20:59

12' Dovbyk difende ancora bene il pallone, fallo di Bremer.20:58

11' Punizione potente di Vlahovic, respinge la barriera.20:56

10' Vlahovic recupera e se ne va di forza, Cristante con le cattive ferma la punta serba.20:55

9' Ora é la Roma con il possesso palla, Juventus che, dopo un pressing iniziale, aspetta nella propria metá campo.20:55

7' Yildiz al centro, Cabal salta altissimo per la torre, Mbangula in fuorigioco.20:53

6' Savona guadagna il fondo e il cross, Angelino mette in corner.20:52

5' Pressing anche per la Juventus, errore di Pellegrini che consegna la sfera a Savona.20:51

4' Pressing altissimo della Roma, praticamente nell'area della Juventus.20:50

3' Punizione di Pellegrini, Ndicka non arriva sul secondo palo.20:49

2' AMMONITO Nicolò Fagioli. Il mediano entra in ritardo su Pellegrini, pestone sull'avversario che lo aveva anticipato.20:48

1' Juventus in completo nero, Roma in bianco con strisce giallorosse.20:47

1' INIZIA JUVENTUS - ROMA! Primo pallone per i locali.20:47

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.20:14

De Rossi lascia in panchina Dybala e punta dal primo minuto su Saelemaekers; Soulé confermato alle spalle di Dovbyk. A centrocampo sorpresa Pisilli.20:13

Thiago Motta continua a puntare Cambiaso, Yildiz e Mbangula alle spalle di Vlahovic, Fagioli in regia con Locatelli, Savona da terzino.20:13

A disposizione della ROMA: Marin, Ryan, Smalling, Abdulhamid, Shomurodov, Pareds, Kone, Dybla, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Sangare, Costa, Nardin, El Shaarawy20:14

La formazione della ROMA: ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka, Angelino - Cristante, Pisilli, Pellegrini - Soulé, Dovbyk, Saelemaekers.20:09

A disposizione della JUVENTUS: Perin, Pinsoglio, Danilo, Koopmeiners, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Douglas, Luiz, Rouhi, Conceicao20:13

Sono ufficiali le formazioni del match: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Savona, Gatti, Bremer, Cabal - Locatelli, Fagioli - Cambiaso, Yildiz, Mbangula - Vlahovic20:08