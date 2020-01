LIVE INTER - ATALANTA 1-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti a San Siro, stadio Meazza: tra qualche minuto prenderà il via Inter-Atalanta, attesissimo derby lombardo tutto tra nerazzurre.20:15

L'Atalanta arriva a Milano (nel suo stadio della Champions) forte di due 5-0 consecutivi, l'Inter deve vincere per mandare un messaggio alla Juve che domani giocherà a Roma con i giallorossi.20:15

Gasperini sceglie il tridente "pesante": con Ilicic e Gomez torna Zapata. Freuler in panchina, c'è Pasalic in mediana. Hateboer preferito a Castagne.20:15

Conte rilancia Godin in difesa al posto dello squalificato Skriniar. Ci sono anche i due ex Bastoni e Gagliardini. Confermatissimi Lukaku e Lautaro Martinez in attacco.20:15