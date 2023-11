Da Lazio - Roma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:55

La squadra di Sarri é quella che ha avuto le occasioni piú importanti, con un palo di Luis Alberto e una deviazione sottoporta di Romagnoli che Rui Patricio ha deviato in tuffo. Giallorossi meglio nella seconda frazione, ma poco incisivi sottoporta.19:54

Lazio e Roma non vanno oltre lo 0-0, Lazio meglio nella seconda parte del primo tempo, Roma nella seconda frazione.19:53

90'+4' FINISCE LAZIO - ROMA! 0-0 il finale, le squadre in campo si dividono la posta in palio.19:53

90'+3' Altro faccia a faccia tra Immobile e Paredes, animi ancora caldi.19:51

90'+2' IMMOBILE! Destro improvviso della punta, palla a lato.19:51

90'+1' Tre i minuti di recupero.19:50

90'+1' Sostituzione ROMA: esce Leonardo Spinazzola, entra Rasmus Kristensen.19:49

90' Angolo di Rovella, fallo in attacco in mischia per Romagnoli.19:49

89' Guendouzi trova un angolo: salgono le torri dalla difesa della Lazio.19:49

88' Lukaku prova a fare tutto da solo, recupera peró la mediana della Lazio.19:48

87' AMMONITO Sardar Azmoun. Trattenuta su Isaksen, giallo per la punta. 19:47

87' Altro uno contro uno tra Immobile e Llorente, ha ancora la meglio il difensore spagnolo.19:47

86' Sostituzione ROMA: esce Rick Karsdorp, entra Mehmet Çelik.19:44

85' Squadre molto stanche, anche per l'impegno infrasettimanale europeo.19:44

83' Quattro cambi prima del finale di partita: allenatori che non cambiano schemi ed inseriscono forze fresche.19:42

82' Sostituzione ROMA: esce Paulo Dybala, entra Sardar Azmoun.19:42

82' Sostituzione ROMA: esce Edoardo Bove, entra Renato Sanches.19:42

82' Sostituzione LAZIO: esce Adam Marušić, entra Elseid Hysaj.19:41

82' Sostituzione LAZIO: esce Felipe Anderson, entra Daichi Kamada.19:41

81' Crampi anche per Bove, il canterano della Roma ha sicuramente dato fisicamente il massimo in questi 80 minuti.19:40

80' Lukaku difende il pallone in area, serve Bove che peró non controlla da ottima posizione.19:39

79' Marusic cerca un controllo e cross per Immobile, facile la presa per Rui Patricio.19:38

77' Angolo di Luis Alberto, attento Rui Patricio in presa alta.19:36

76' Mancini che regala un angolo alla Lazio: proteste di Mourinho, ma Aquile pronte per il corner.19:36

75' Sostituzione LAZIO: esce Matías Vecino, entra Nicolò Rovella.19:34

75' Sfortunato Vecino: problemi muscolari per lui, appena entrato.19:34

74' AMMONITO Patric. Trattenuta del difensore su Lukaku, giallo anche per lui. 19:33

73' VECINO! Conclusione potente dalla distanza dell'ex Inter, Rui Patricio blocca in tuffo.19:32

71' Dybala inventa per Bove, la mezzala a due passi non controlla bene e viene anticipato in angolo da Lazzari.19:30

70' Crampi anche per Patric, lo aiuta Lukaku a tirare la gamba.19:29

69' Problemi fisici per Felipe Anderson, il brasiliano chiede il cambio.19:29

68' Altro fallo di Immobile, su Mancini: proteste di Mourinho che chiede il secondo giallo.19:28

67' AMMONITO Luis Alberto. Stop fantastico di Dybala che parte poi palla al piede: lo stende la mezzala della Lazio che si prende il giallo. 19:26

65' Sostituzione LAZIO: esce Pedro, entra Gustav Isaksen.19:24

65' Sostituzione LAZIO: esce Danilo Cataldi, entra Matías Vecino.19:23

64' Sarri non contento della seconda frazione dei suoi, pronti due cambi.19:23

63' Dybala pesca Bove in area, il canterano della Roma cerca di chiudere il triangolo ma colpisce male.19:21

61' Spinazzola punta Lazzari, ottima la chiusura dell'esterno della Lazio.19:21

60' Lazio che sta prendendo campo, dopo l'ottimo inizio di tempo della Roma: sembra riproporsi il copione della prima frazione.19:19

58' Guendouzi con una gran palla per Immobile, ancora ottima chiusura di Mancini.19:17

57' Azione di potenza di Lukaku, il belga parte da centrocampo palla al piede e calcia dal limite, respinge la conclusione Romagnoli.19:16

55' Fallo di Cristante su Pedro, ora Massa sta fischiando molto per mantenere le redini della partita.19:15

54' Lazio che prova ad uscire, Llorente anticipa peró Immobile: che duello tra i due.19:14

52' Buon momento della Roma, che sta schiacciando la Lazio nella propria trequarti.19:11

51' Scintille tra Llorente e Marusic, fatica Massa a mantenere la calma.19:10

50' Altro cross di Spinazzola, respinge Lazzari: corpo a corpo Immobile - Llorente, fallo della punta.19:09

48' Cross di Spinazzola, si inserisce Dybala che, di testa, manda alto.19:07

47' Guendouzi dal limite, chiude in scivolata con ottimo tempismo Llorente.19:05

46' Nessun cambio nell'intervallo, tornano in campo gli stessi 22 della prima frazione.19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:04

Tensione che é cresciuta con il passare dei minuti, Massa ha dovuto estrarre cinque gialli, uno a Sarri per proteste,19:02

Giallorossi che partono meglio, Karsdorp é il piú pericoloso, Lazio che esce alla distanza e sfiora in piú occasioni il vantaggio: Luis Alberto colpisce un palo e spreca da pochi passi, Romagnoli impegna Rui Patricio con un colpo di testa.19:02

Lazio e Roma che vanno negli spogliatoi in paritá, ancora nessuna rete in un derby sicuramente giocato con agonismo.19:02

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LAZIO - ROMA! Derby ancora bloccato sullo 0-0!18:47

45'+1' Cross di Lazzari troppo potente per tutti, palla che si perde nell'out opposto.18:46

45' Ci sará un minuto di recupero.18:45

43' LUIS ALBERTO! Guendouzi trova il cross basso sul dischetto, conclusione dello spagnolo che termina altissimo!18:44

42' Lazzari prova ma non riesce a controllare il pallone all'altezza della bandierina, Roma che riparte dalla rimessa dal fondo.18:42

40' Immobile trova il cross dalla sinistra, rinvia male Ndicka che regala l'angolo alla Lazio.18:41

39' Nervi tesi, faccia a faccia tra Paredes e Pedro, Massa fatica a riportare la calma.18:40

38' AMMONITO Ciro Immobile. Fallo su Mancini, intervento in ritardo che gli vale il giallo. 18:39

37' AMMONITO Romelu Lukaku. Trattenuta su Guendouzi, terzo giallo della Roma. 18:37

36' Guendouzi di forza su Bove, il mediano guadagna anche la rimessa laterale.18:36

35' Pedro prova il sombrero su Mancini, palla tra il difensore e Luis Alberto, fallo dello spagnolo. Tanta intensità in campo e sulle panchine.18:35

33' AMMONITO Maurizio Sarri. Giallo per proteste all'allenatore della Lazio.18:33

32' Romagnoli su Dybala, scintille tra il centrale e la panchina della Roma. È un derby, tensione che cresce.18:33

31' AMMONITO Obite Ndicka. Il difensore ferma con una trattenuta Felipe Anderson, che gli era scattato alle spalle sulla fascia. 18:31

30' A terra Pedro, colpito da un pestone involontario di Llorente alla mano: Massa ferma momentaneamente il gioco.18:30

28' MIRACOLO DI RUI PATRICIO! Punizione di Luis Alberto, colpo di testa di Romagnoli con il portiere che di riflesso respinge!18:29

27' Intervento irregolare di Paredes su Immobile, punizione dalla trequarti per la Lazio.18:28

26' Possesso palla continuato della Roma, cross di Spinazzola sul secondo palo, non ci arriva Karsdorp.18:27

25' TRAVERSA DI LUIS ALBERTO! Conclusione dal limite dello spagnolo, Rui Patricio é battuto ma il montante della porta nega all'ex Siviglia la gioia del gol!18:25

23' Romagnoli rischia sul pressing di Dybala: Massa fischia fallo.18:23

22' Cross di Lazzari, Karsdorp allontana di testa: buon momento ora per la Lazio.18:22

21' Palla morbida di Marusic per Pedro, attento Ndicka in diagonale.18:22

20' Punizione di Luis Alberto che cerca il secondo palo, attento Rui Patricio in presa alta.18:20

19' Proteste anche per la Lazio che chiedeva un cartellino rosso per il difensore per la trattenuta su Immobile: Massa chiama a sé i capitani e spiega il cartellino.18:19

18' AMMONITO Gianluca Mancini. Giallo al centrale dopo un corpo a corpo con Immobile. Protesta tutta la Roma. 18:19

17' Cross di Spinazzola, deviazione di Lazzari che facilita la presa di Provedel.18:18

15' Lazio che sta faticando a chiudere sui quinti della Roma: Spinazzola sta trovando il fondo, Karsdorp la conclusione.18:15

14' KARSDORP! Cross di Spinazzola, palla sul secondo palo per l'esterno che non trova di poco il sette!18:15

13' ANNULLATO IL GOL ALLA ROMA! Altra conclusione di Karsdorp respinta da Provedel, tap in vincente di Cristante con il mediano in posizione di fuorigioco.18:13

12' KARSDORP! Una ribattuta corta di Patric favorisce l'esterno che calcia di prima intenzione: palla alta sopra la traversa.18:12

11' Luis Alberto cerca Pedro in area, anticipo ruvido di Llorente in un dery spagnolo: alla fine riesce a recuperare la palla la Roma.18:11

10' Intervento duro di Lukaku su Marusic, si scusa il belga aiutando l'avversario ad alzarsi.18:10

9' Piú Roma in questo inizio partita, Lazio che sembra sorpresa dalla linea alta giallorossa.18:09

7' Sta funzionando il pressing della Roma, giá due palle perse sanguinose per i mediani della Lazio.18:06

6' Errore di Provedel, Dybala recupera e prova a scaricare su Bove, non arriva la mezzala.18:06

5' LUKAKU! Cross di Cristante, colpo di testa della punta che manda alto!18:05

4' Lazio che cerca sempre l'anticipo su Lukaku, con Patric e Romagnoli che escono forte sul belga.18:05

3' Palla in verticale di Guendouzi per Immobile, Mancini con il corpo copre permettendo l'uscita di Rui Patricio. Protesta l'attaccante delle Aquile che chiedeva il fallo da rigore.18:04

2' Nessuna sorpresa tattica dei due allenatori: Lazio con il classico 4-3-3, Roma con il 3-5-2.18:02

1' Primo pallone per la Lazio, in maglia azzurra, Roma in completo rosso.18:01

1' INIZIA LAZIO - ROMA! Inizia il Derby della Capitale!18:00

Clima pazzesco all'Olimpico, squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio!17:58

Arbitro del match sará Davide Massa.17:20

Una gara che promette spettacolo, in cui i giocatori daranno il massimo: questa gara è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), 38 espulsioni in 58 incontri nel periodo, tra cui quelle di Ibañez, Cristante e Marusic nell’ultima stracittadina di marzo.17:19

Mourinho schiera la coppia Dybala - Lukaku in avanti, Cristante a centrocampo con Bove e Paredes, l'ex Real Sociedad Llorente al centro della difesa. Rui Patricio in porta: partiranno dalla panchina Azmoun e Belotti.17:18

Sarri ritrova Luis Alberto e Marusic, schietti dal primo minuto, ma dovrà fare a meno di Zaccagni, sostituito dall'ex Barcellona Pedro. Immobile da prima punta, Patric in coppia con Romagnoli al centro della difesa.17:17

A disposizione della ROMA: vilar, Boer, Celik, Pagano, Aouar, Pellegrini, Pisilli, Belotti, Azmoun, Sanches, El Shaarawy, Kristensen, Zalewski.17:13

La formazione della ROMA: (3-5-2), Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola - Dybala, Lukaku.17:13

A disposizione della LAZIO: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Vecino, Rovella, Kamada, Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes.17:12

Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-3-3), Provedel - Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Pedro.17:12

Lazio e Roma si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 60.17:10

Una gara diverse dalle altre, una città che non aspetta che il calcio di inizio: all'Olimpico la Lazio di Sarri ospita la Roma di Mourinho per il derby della Capitale.17:10