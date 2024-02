Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:48

All'Allianz Stadium decide il gol di Giannetti, arrivato al 25' del primo tempo: calcio di punizione di Samardzic spizzato da Kristensen e poi respinto da Alex Sandro che lascia lì il pallone per il tap-in da due passi del difensore argentino. La Juventus reagisce e va vicina al pareggio due volte con Milik, che prima non riesce a correggere in rete il cross basso di Cambiaso e poi si vede respingere un colpo di testa da Okoye. Nella ripresa sarebbe proprio il polacco a trovare il pareggio, al 59': corner di Chiesa, sponda di Rabiot e colpo di testa vincente di Milik, ma Abisso annulla perché il pallone era uscito sul calcio d'angolo del numero 7 bianconero. L'ultimo squillo della Juventus porta la firma del neoentrato Yildiz, che per centimetri non riesce a spingere in porta il lancio perfetto di Cambiaso.22:47

Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nello scontro diretto con l'Inter, per la Juventus, che perde in casa per la prima volta in questa stagione, allungando a tre la striscia di partite senza vittorie. La squadra di Allegri resta così a sette punti di distanza dai nerazzurri, che hanno una partita da recuperare, e ora devono guardarsi anche dal Milan, terzo con un punto in meno dei bianconeri. Primo successo del 2024 e balzo in classifica importante per l'Udinese, ora quindicesima con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.22:43

90'+6' FISCHIO FINALE: JUVENTUS-UDINESE 0-1. I friulani sbancano l'Allianz Stadium con il gol di Giannetti.22:39

90'+4' Conclusione da lontanissimo di Lovric. Palla alta.22:37

90'+2' AMMONITO Hans Nicolussi Caviglia per un fallo su Ebosele.22:35

90'+1' Corner di Nicolussi Caviglia e colpo di testa di McKennie, che non trova la porta di Okoye.22:34

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:34

89' AMMONITO Isaac Success per un intervento duro ai danni di Nicolussi Caviglia.22:32

86' 4-4-2, in questo finale, per la Juventus: Iling-Junior passa a destra, con Yildiz largo a sinistra. Cerri e Milik sono le due punte.22:29

84' Quarta sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Andrea Cambiaso, al suo posto Leonardo Cerri.22:28

82' CHE OCCASIONE PER YILDIZ! Lancio straordinario di Cambiaso per l'inserimento di Yildiz, che prende il tempo a Perez, ma non riesce a colpire il pallone, che finisce tra le mani di Okoye.22:26

82' AMMONITO Walace per un intervento duro su Nicolussi Caviglia.22:25

80' Ottimo calcio di punizione guadagnato da Success, bravo a subire il fallo di Alex Sandro proteggendo il pallone.22:24

77' Quarta sostituzione per l'Udinese. Esce Lorenzo Lucca, entra Isaac Success.22:21

77' Terza sostituzione per l'Udinese. Fuori Florian Thauvin, dentro Brenner.22:21

77' Terza sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Federico Chiesa, minuti per Samuel Iling-Junior.22:21

77' Seconda sostituzione per la Juventus. Manuel Locatelli lascia spazio ad Hans Nicolussi Caviglia.22:20

74' AMMONITO Federico Gatti per un fallo al limite dell'area su Lucca.22:18

72' Grande intervento su Yildiz da parte di Ferreira, che concede solo un corner alla Juventus.22:16

69' Giropalla della Juventus, che cerca spazi nella chiusa difesa friulana.22:13

66' Seconda sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Jordan Zemura, al suo posto Festy Ebosele.22:09

65' Prima sostituzione per l'Udinese. Esce Kingsley Ehizibue, entra João Ferreira.22:09

62' La squadra di Allegri si risistema con McKennie nel ruolo di esterno basso a destra, Rabiot mezzala destra e Yildiz mezzala sinistra.22:06

61' Prima sostituzione per la Juventus. Fuori Timothy Weah, dentro Kenan Yıldız.22:05

59' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Corner a uscire di Chiesa che trova Rabiot sul secondo palo. Il francese fa la sponda per Milik, che di testa batte Okoye. Abisso, però, annulla tutto perché il pallone era uscito sul calcio d'angolo di Chiesa.22:04

56' Proteste da parte di Milik per un presunto fallo di mano di Perez nell'area dell'Udinese. Per Abisso è tutto regolare.22:00

53' Locatelli cerca lo schema su calcio di punizione per l'inserimento di Chiesa, ma Samardzic capisce tutto in anticipo e respinge.21:57

50' Calcio di punizione battuto basso da Cambiaso. Samardzic allontana in fallo laterale.21:53

47' La squadra di Allegri è tornata in campo con il 4-3-3: Weah e Alex Sandro sono i due esterni bassi, con Cambiaso e Chiesa piazzati davanti a loro.21:50

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Udinese. Nessun cambio all'intervallo.21:49

Primo tempo difficile per la Juventus, con Chiesa che ha faticato a trovare gli spazi per mettersi in moto, nonostante abbia messo in mostra una buona connessione con Cambiaso sulla fascia sinistra. Poco coinvolto, invece, Weah sulla destra. Per questo motivo, Allegri potrebbe pensare all'inserimento di Kostic (con conseguente spostamento di Cambiaso a destra) o di Yildiz, per aumentare il peso offensivo dei suoi. Può dirsi soddisfatto, invece, Cioffi, visto che l'Udinese ha lavorato bene in fase difensiva ed è riuscita anche a ripartire in un paio di occasioni.21:39

La Juventus va all'intervallo sotto di un gol, quello segnato al 25' da Giannetti, bravo a ribadire in porta una spizzata aerea di Kristensen ribattuta da Alex Sandro. Prima del vantaggio dell'Udinese, la squadra di Allegri si era resa pericolosa con Cambiaso, autore anche del cross basso che, al 29', Milik non riesce a correggere in porta. Il polacco ha un'altra occasione al 42', stavolta di testa, ma Okoye respinge la sua conclusione.21:36

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-UDINESE 0-1. Friulani avanti con il gol di Giannetti.21:33

45' Concessi due minuti di recupero.21:30

42' OKOYE SALVA SU MILIK! Alex Sandro riceve sulla sinistra e crossa al centro dell'area per il polacco, che prende il tempo a Kristensen e colpisce. Conclusione troppo centrale, che Okoye riesce a respingere.21:29

40' Calcio di punizione a giro di Thauvin che non si abbassa abbastanza e termina alto.21:25

38' AMMONITO Gleison Bremer per un fallo al limite dell'area su Samardzic. Il brasiliano era diffidato e salterà la sfida con l'Hellas Verona.21:24

36' Locatelli batte un calcio di punizione alla ricerca di Gatti, piazzato sul secondo palo. Il difensore juventino anticipa Walace, ma non trova la porta di testa.21:23

33' Si riprende a giocare con Ehizibue regolarmente in campo.21:18

32' Colpo allo sterno subito da Ehizibue, che resta a terra dolorante.21:17

29' JUVENTUS A UN PASSO DAL PAREGGIO! Grande azione personale di Cambiaso, che entra in area, prende il fondo e crossa basso e forte nell'area piccola, dove Milik riesce a mettere il piede, ma non a correggere in porta.21:15

28' Gatti riceve al limite dell'area da Cambiaso, si sposta il pallone sul destro e calcia. Conclusione forte ma centrale, bloccata da Okoye.21:13

25' GOL! Juventus-UDINESE 0-1! Rete di Lautaro Giannetti! Calcio di punizione dall'esterno di Samardzic che viene prolungato da Kristensen. Alex Sandro ribatte ma lascia il pallone nella zona di Giannetti, che deve soltanto spingere in porta la rete del vantaggio.21:11

22' Chiesa crossa sul primo palo per Milik, che viene anticipato dall'uscita alta con i pugni di Okoye. Corner per la Juventus.21:10

19' Gatti si ritrova sul sinistro un pallone vagante nell'area dell'Udinese e calcia di prima intenzione, senza riuscire a dare né potenza né precisione.21:04

16' Corner battuto corto da Lovric, che riceve il passaggio di ritorno e crossa a rientrare sul secondo palo. Rabiot allontana di nuovo in calcio d'angolo.21:02

13' Richiamo verbale di Abisso nei confronti di Gatti, colpevole di non aver consentito all'Udinese una ripresa veloce del gioco.20:58

10' AMMONITO Kingsley Ehizibue, intervenuto in ritardo su Chiesa.20:55

7' OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Chiesa fa la sponda di testa per l'inserimento in area di Cambiaso, che riesce a toccare il pallone, anticipando Okoye, il quale riesce comunque a deviare, prima del rinvio di Kristensen.20:53

4' Tante interruzioni dovute ai falli in questo avvio di partita.20:50

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:45

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Rosario Abisso darà il via al match.20:38

Una squalifica pesante anche in casa Udinese, dove manca il capitano Pereyra. Ancora spazio per Thauvin, dunque, alle spalle di Lucca. Conferma per il terzetto difensivo schierato contro il Monza e per Zemura sulla fascia sinistra. Torna, infine, titolare Samardzic, a discapito di Payero.20:48

Senza l'infortunato Vlahovic, Allegri torna a schierare Chiesa titolare in campionato per la prima volta dopo quasi due mesi. Il numero 7 bianconero farà coppia con Milik, al rientro dopo la squalifica, che invece è costretto a scontare in questo turno Danilo. Per sostituirlo, il tecnico livornese sceglie Alex Sandro, mentre sull'esterno si rivede dall'inizio Weah, preferito a Kostic, con Cambiaso che si sposta sulla sinistra.20:36

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-1-1: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Joao Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Djalo, Kostic, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Iling-Junior.20:32

Ha un urgente bisogno di punti anche l'Udinese, a quota 19 al pari del Verona, terzultimo in classifica. La formazione di Gabriele Cioffi, ancora a secco di vittorie nel 2024, è rimasta a secco di gol nelle ultime due giornate, nelle quali ha collezionato una sconfitta in casa dell'Atalanta e un pareggio con il Monza. All'andata, il match del Bluenergy Stadium di Udine finì 3-0 per la Juventus.20:32

Ripartire. È questo l'obiettivo della Juventus, reduce dalla sconfitta per 1-0 nello scontro diretto in casa dell'Inter, arrivata dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli della giornata precedente. La squadra di Massimiliano Allegri deve tornare a vincere per ridurre a 4 i punti di distacco dai nerazzurri (che devono ancora recuperare il match contro l'Atalanta) e per farlo punterà sul fattore "Stadium", dove non ha mai perso in questa stagione.20:29

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Udinese, gara valida per la 24^ giornata di Serie A.20:26