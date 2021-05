Inter e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi sei incontri di Serie A: solo una sfida nella storia della competizione è terminata in pareggio per sette occasioni consecutive, quella tra Roma e Lazio tra il 1990 e il 1993.19:31

Turn over di Conte che lascia spazio a tutti i suoi giocatori in rosa in queste ultime partite: Radu in porta, in difesa D'Ambrosio da terzo, Sanchez in coppia con Lukaku.20:01