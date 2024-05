Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

90'+4' Fine partita! ATALANTA-ROMA 2-1 (18' e 20' De Ketelaere, 66' rig. Pellegrini).22:39

90'+3' OCCASIONE ATALANTA! Combinazione tra Lookman e Koopmeiners, l'olandese da posizione favorevole alza troppo la mira.22:38

90'+1' L'arbitro Guida ha concesso quattro minuti di recupero.22:36

90' OCCASIONE ATALANTA! Miranchuk vicino al bersaglio con una conclusione dal limite dell'area.22:35

89' Sinistro di Koopmeiners da fuori area, il pallone si spegne sul fondo.22:34

88' Sostituzione ATALANTA: entra Miranchuk esce Ederson.22:33

87' Ederson si incunea in area e tira da posizione decentrata, Svilar attento sul primo palo.22:32

86' Sostituzione ROMA: entra Joao Costa esce Kristensen.22:31

86' Sostituzione ROMA: entra Azmoun esce Cristante.22:31

83' Controllo e tiro da dentro l'area di rigore di Lukaku, Carnesecchi blocca a terra. 22:28

82' Cross rasoterra di Lukaku, deviazione in area di Bove, blocca agevolmente Carnesecchi.22:27

79' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, fallo di Cristante su El Bilal Touré.22:23

77' OCCASIONE ROMA! Cross di Angelino, Pellegrini arriva da dietro e calcia verso la porta, Carnesecchi in tuffo fa buona guardia.22:22

75' Sostituzione ATALANTA: entra Scalvini esce Pasalic.22:20

74' Pellegrini in acrobazia gira verso la porta, Carnesecchi raccoglie la sfera.22:18

73' Abraham trova un varco in area e mette al centro, spazza Hien.22:17

72' El Bilal Touré cade in area dopo un contrasto con Mancini, l'arbitro fa cenno di proseguire.22:18

71' Lukaku pizzicato in posizione irregolare, interrotta l'azione della Roma.22:15

69' Ndicka dolorante dopo un contrasto ad alta quota con Hateboer, nula di serio.22:14

66' Ammonito GASPERINI (in panchina) per proteste.22:11

66' GOL! Atalanta-ROMA 2-1! Rete di Pellegrini. Calcio di rigore trasformato da Pellegrini, Carnesecchi in tuffo sfiora il pallone ma non basta.



64' RIGORE PER LA ROMA! De Roon in scivolata su Abraham, l'arbitro indica il dischetto.22:09

63' Azione prolungata dell'Atalanta, Pasalic chiama all'intervento Svilar.22:07

60' OCCASIONE ATALANTA! De Roon si sgancia in avanti e calcia dal limite dell'area, pallone non distante dal palo.22:05

59' OCCASIONE ATALANTA! Subito un’opportunità per Lookman: tiro dal limite, pallone fuori di un soffio.22:04

58' Ammonito KOOPMEINERS per gioco scorretto.22:03

58' Sostituzione ATALANTA: entra El Bilal Touré esce Scamacca.22:02

58' Sostituzione ATALANTA: entra Zappacosta esce Ruggeri.22:02

58' Sostituzione ATALANTA: entra Lookman esce De Ketelaere.22:02

57' Fallo in attacco di Abraham, nulla di fatto per la Roma.22:01

55' Conclusione di Bove dalla distanza, comoda la presa di Carnesecchi.21:59

52' Tentativo di Scamacca da fuori area, pallone largo.21:57

52' Scamacca di tacco per Ederson, il tiro del centrocampista brasiliano è fiacco.21:57

50' Ripartenza dell'Atalanta, ma il passaggio di Koopmeiners per Pasalic non è preciso.21:55

48' Abraham accanto a Lukaku in attacco, Cristante davanti alla difesa.21:53

46' Ammonito NDICKA per gioco scorretto su De Ketelaere.21:50

46' Inizio secondo tempo di ATALANTA-ROMA!21:50

46' Sostituzione ROMA: entra Bove esce Paredes.21:49

46' Sostituzione ROMA: entra Abraham esce Baldanzi.21:49

Atalanta avanti di due reti all'intervallo. De Ketelaere, autore di una doppietta, protagonista assoluto. Il belga al 18' sblocca il risultato, poi al 20' concede il bis. I padroni di casa colpiscono anche due legni con De Ketelaere (37') e Koopmeiners (43').21:36

45'+1' Fine primo tempo: ATALANTA-ROMA 2-0! Doppietta di De Ketelaere.21:33

45'+1' OCCASIONE ATALANTA! Numero di De Ketelaere, assist a Pasalic: il croato in area conclude di poco a lato.21:33

45' L'arbitro Guida concede un minuto di recupero.21:31

43' PALO ATALANTA! Punizione battuta da Koopmeiners, Svilar immobile, il palo salva la Roma.21:30

43' Punizione da posizione invitante per l'Atalanta, fallo di Cristante su De Ketelaere.21:29

41' Calcio da fermo battuto da De Roon, Cristante di testa libera l'area di rigore.21:27

38' Atalanta in avanti: Hateboer impegna Svilar con un colpo di testa non potente ma angolato.21:29

37' PALO ATALANTA! De Ketelaere ci prova da posizione laterale, poco angolo a disposizione, il pallone si infrange sul palo (leggera deviazione di Svilar).21:27

36' OCCASIONE ATALANTA! Scamacca per De Ketelaere, il numero 17 in area non trova il bersaglio: pallone di poco a lato.21:24

34' Koopmeiners calcia verso la porta al termine di una manvora corale, tiro murato da Mancini.21:20

31' Lancio di petardi in campo, l'arbitro Guida ferma momentaneamente il gioco.21:17

30' Cross da destra di Hateboer, Scamacca tocca di testa, Angelino allontana la minaccia.21:16

27' Ederson dà il via all'azione anticipando Lukaku, Ndicka in scivolata intercetta il passaggio di De Ketelaere verso Koopmeiners.21:14

24' L'Atalanta resta in attacco, De Ketelaere non riesce a servire in area Scamacca.21:11

22' Due reti in due minuti dell'Atalanta, entrambe segnate da De Ketelaere.21:10

20' GOL! ATALANTA-Roma 2-0! Rete di De Ketelaere. Koopmeiners, dopo una combinazione con Scamacca, offre un pallone a De Ketelaere da depositare solo in rete a porta sguarnita.



18' GOL! ATALANTA-Roma 1-0! Rete di De Ketelaere. Scamacca innesca De Ketelaere, il belga in area si porta il pallone sul destro e trafigge Svilar con un tiro angolato.



16' Corpo a corpo tra Scamacca e Mancini, l'arbitro punisce l'intervento del difensore della Roma.21:02

13' Fraseggio prolungato da parte della Roma, l'Atalanta non concede varchi.21:00

10' Pressione alta dell'Atalanta, la Roma non rinuncia a iniziare l'azione partendo dai difensori.20:57

7' Bove si alza dalla panchina e inizia già la fase di riscaldamento.20:55

5' Insiste l'Atalanta, colpo di testa impreciso di Djimsiti.20:54

4' Atalanta pericolosa sugli sviluppi di un corner: Svilar ci mette una pezza dopo una serie di deviazioni (ultima di Lukaku), Scamacca da posizione defilata non trova la porta.21:03

3' Baldanzi gioca alle spalle di Lukaku, El Shaarawy parte largo a destra.20:52

1' Inizio primo tempo di ATALANTA-ROMA! Dirige la sfida l'arbitro Guida.20:46

La Roma è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha realizzato più gol nella sua storia in Serie A.20:10

Le scelte di De Rossi: Lukaku guida l'attacco, Baldanzi alle sue spalle, El Shaarawy sulla fascia destra. Paredes davanti dalla difesa. Out Dybala, Abraham parte dalla panchina.21:00

Le scelte di Gasperini: Scamacca al centro dell'attacco, Koopmeiners e De Ketelaere a supporto. Ederson e Pasalic in mediana, De Roon scala in difesa. A destra spazio ad Hateboer.20:11

Panchina ROMA: Rui Patricio, Smalling, Karsdorp, Boer, Aouar, Zalewski, Huijsen, Bove, Llorente, Joao Costa, Celik, Pisilli, Azmoun, Abraham20:10

Panchina ATALANTA: Musso, Rossi, Palestra, Bonfanti, Comi, Scalvini, Lookman, Toloi, Bakker, Adopo, Miranchuk, Touré, Zappacosta.20:08

Formazione ROMA (3-5-1-1): Svilar - Kristensen, Mancini, Ndicka - El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino - Baldanzi - Lukaku.20:48

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - De Roon, Hien, Djimsiti - Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere - Scamacca.20:02

Manca poco all'inizio di Atalanta-Roma. Scontro diretto per la qualificazione in Champions League, squadre al momento a pari punti in classifica.20:00

Benvenuti alla diretta della partita della 36^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Roma.19:57