Sfida tra la quinta contro la terza, con la possibilità per i bianconeri di sorpasso in caso di vittoria; le Aquile invece possono con i tre punti raggiungere il Milan in seconda posizione.20:03

La formazione della LAZIO: 4-3-3 classico per l'ex Sarri che opta per Provedel - Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic - Romero, Felipe Anderson, Pedro.20:07

Allegri decide per una difesa con Gatti insieme A Bremer e Danilo, panchina per Bonucci. In mediana Locatelli in regia, Fagioli e Rabiot mezzali, come quinto Cuadrado e Kostic. In avanti Kean e Milik, con Chiesa e Di Maria che partono dalla panchina.20:10