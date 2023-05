I nerazzurri puntano la quinta vittoria di fila in campionato per consolidare la zona Champions; neroverdi reduci da tre sconfitte consecutive in trasferta (vs Verona, Salernitana e Lazio).19:58

Ampio turn-over per Inzaghi in vista del ritorno Champions: chance da titolare per Bellanova, D'Ambrosio e Gagliardini, spazio anche a Handanovic tra i pali, De Vrij in difesa e Brozovic in mediana. Davanti fiducia al tandem Correa-Lukaku.20:04