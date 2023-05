Dal Meazza è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:43

Nella trentaseiesima giornata, i ragazzi di Inzaghi faranno visita ai Campioni d'Italia del Napoli mentre la squadra di Dionisi sarà protagonista dell'anticipo contro il Monza.22:43

Quinta vittoria di fila in campionato e secondo posto agganciato per i nerazzurri che dilagano ad inizio ripresa sfruttando le sfortunate deviazioni di Tressoldi su cross di Bellanova e tiro di Lautaro poi calano, i neroverdi reagiscono accorciando le distanze con Henrique e Frattesi, Lukaku chiude la gara firmando la propria doppietta.22:42

90'+4' FINITA! Inter-Sassuolo 4-2, triplice fischio di Marcenaro.22:39

90'+4' Punizione di Berardi, direttamente sul fondo.22:38

90'+3' Bajrami centra dalla sinistra, Pinamonti spizza di testa, Gosens spazza anticipando anche Handanovic.22:37

90'+2' Lancio per Asllani, chiusura decisiva di Erlic.22:36

90' Quattro minuti di recupero.22:35

89' GOL! INTER-Sassuolo 4-2! Rete di Lukaku. Brozovic in profondità per Lukaku che entra in area e fredda Consigli con un sinistro preciso.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku22:34

88' Da corner, Frattesi di suola non inquadra la porta.22:32

87' Cross basso di Zortea, girata di Berardi smorzata in angolo da Gagliardini.22:34

85' Tentativo velleitario di Rogerio, conclusione da dimenticare.22:29

85' Punizione di Berardi, Darmian stoppa in angolo il colpo di testa di Pinamonti.22:29

84' AMMONITO Brozovic, intervento rude su Berardi.22:28

83' Zortea punta l'area dalla destra, Brozovic non si fa superare.22:28

82' Forcing dei neroverdi, i nerazzurri attendono nella propria metà campo.22:27

81' Doppio tentativo di Berardi dal limite, sinistro alzato in angolo da Gagliardini.22:25

79' ULTIMO CAMBIO INTER. Inzaghi manda in campo Darmian, esce Bellanova.22:23

78' Cross basso di Zortea, Handanovic sbaglia l'uscita, Bajrami spara alle stelle.22:22

77' GOL! Inter-SASSUOLO 3-2! Rete di Frattesi. Traversone di Rogerio, Frattesi sovrasta Asslani e gira di testa oltre Handanovic.



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi22:22

76' ULTIMO CAMBIO SASSUOLO. Esce anche Henrique, spezzone per Thorstvedt.22:24

76' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Fuori Toljan, dentro Zortea.22:21

76' OCCASIONE SASSUOLO! Azione insistita dei neroverdi, Pinamonti incrocia il sinistro da posizione defilata sfiorando il palo lontano.22:20

74' Henrique riceve ai 25 metri da Berardi, il suo destro sorvola la traversa.22:18

73' SOSTITUZIONE INTER. Bastoni prende il posto di de Vrij.22:17

72' Traversone di Bellanova, Gosens liscia la difficile conclusione volante, palla sul fondo.22:17

70' AMMONITO de Vrij, intervento da tergo su Pinamonti.22:15

68' Bajrami apre per Ferrari, cross mal calibrato.22:13

66' AMMONITO Henrique, in ritardo su Lautaro.22:10

64' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Finisce la gara da incubo di Tressoldi, entra Ferrari.22:08

63' GOL! Inter-SASSUOLO 3-1! Rete di Henrique. Berardi scodella per l'inserimento di Henrique che schiaccia di testa da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Matheus Henrique22:07

62' OCCASIONE SASSUOLO! Sinistro teso di Rogerio dal limite, Handanovic ci mette i pugni.22:06

61' SOSTITUZIONE INTER. Mkhitaryan lascia il campo a favore di Asllani.22:05

61' SOSTITUZIONE INTER. Energie fresche sulla fascia: Gosens per Dimarco.22:05

58' GOL! INTER-Sassuolo 3-0! Rete di Lautaro. Schema su punizione, sinistro di Lautaro dai 20 metri, un'altra deviazione di Tressoldi manda fuori causa Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:03

57' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Esce anche Lauriente, Dionisi inserisce Bajrami.22:02

57' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Dionisi richiama Defrel, è il momento dell'ex Pinamonti.22:02

55' GOL! INTER-Sassuolo 2-0! Autorete di Tressoldi. Sugli sviluppi del corner, Bellanova rimette in mezzo, Tressoldi svirgola alle spalle di Consigli.22:00

54' Bellanova sfonda sulla destra, sinistro al volo di Dimarco, salvato in angolo da Toljan.21:58

53' Mkhitaryan riceve in area da Dimarco, cross troppo sul portiere.21:58

51' Frattesi scatta sulla destra, Lauriente di testa non ci arriva per un soffio.21:56

51' Lauriente dalla sinistra, de Vrij smorza la deviazione di Defrel, Handanovic raccoglie la sfera.21:55

50' Lautaro prende il tempo a Tressoldi e penetra in area, sinistro potente ma impreciso.21:54

49' Mkhitaryan scambia in area con Lukaku, Toljan intercetta.21:53

47' Dimarco centra basso dalla sinistra, il suo cross taglia tutta l'area senza trovare compagni.21:51

46' COMINCIA LA RIPRESA. Inter-Sassuolo 1-0, manovra dei nerazzurri.21:49

46' SOSTITUZIONE INTER. Correa rimane negli spogliatoi, spazio a Lautaro.21:49

Inzaghi ha bisogno di alzare i ritmi e la qualità delle giocate in fase di costruzione; Dionisi deve aumentare il peso offensivo.21:36

Frazione equilibrata giocata a ritmi non particolarmente elevati, un gol annullato per parte: il VAR non convalida la rete di Berardi per fuorigioco di Lauriente, stessa sorte capita a Correa per offside di Dimarco. Henrique e Correa sprecano di testa da ottima posizione, Lukaku decide nel finale con una sassata all'incrocio dai 20 metri.21:35

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Inter-Sassuolo 1-0, decide Lukaku.21:33

45'+2' Berardi impegna Handanovic ma era scattato in posizione irregolare.21:32

45'+1' Lukaku prende posizione in area con il corpo, il suo destro finisce in orbita.21:32

45' Due minuti di recupero.21:30

44' Frattesi avanza centralmente, sinistro dal limite, ampiamente a lato.21:29

42' AMMONITO Tressoldi per proteste.21:28

41' GOL! INTER-Sassuolo 1-0! Rete di Lukaku. Eurogol di Lukaku che si gira ai 20 metri facendo perno su Tressoldi ed esplode il sinistro all'incrocio, imparabile per Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku21:27

40' Berardi fa sedere de Vrij e appoggia dietro per Frattesi, destro centrale, Handanovic blocca in due tempi.21:26

39' Ripartenza di Dimarco, Lukaku scarica il rasoterra dal limite, fuori non di molto.21:27

38' Cross di Berardi, deviato in angolo da Acerbi.21:23

37' Percussione di Mkhitaryan, destro neutralizzato da Erlic.21:23

36' OCCASIONE INTER! Break di Mkhitaryan, traversone di Dimarco, Correa svetta in area, il suo colpo di testa sfiora l'incrocio a Consigli immobile.21:22

34' Lancio per Frattesi, Acerbi è in vantaggio.21:20

32' Fraseggio sterile dei nerazzurri, pressing alto dei neroverdi.21:18

30' AMMONITO Defrel, irruente su Mkhitaryan.21:15

28' Bellanova rischia in dribbling nella propria area, Handanovic libera prima dell'arrivo di Defrel.21:13

26' I nerazzurri faticano a costruire, possesso dei neroverdi.21:11

25' Berardi arriva sul fondo ma non riesce a crossare prima che la palla esca.21:10

23' Azione prolungata dei neroverdi, D'Ambrosio allontana di testa, recupero difensivo di Lukaku su Rogerio.21:10

21' Frattesi preme sulla fascia, de Vrij lo contiene.21:06

19' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi calibra dalla destra, Henrique tutto solo nell'area piccola spreca a lato di testa.21:05

17' Berardi prova a sfondare centralmente, triplicato, non passa.21:02

15' GOL ANNULLATO INTER! Correa beffa Consigli sul suo palo ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Dimarco.21:01

13' Marcenaro dopo il check del VAR non convalida il vantaggio neroverde: fuorigioco di Lauriente.21:03

11' GOL ANNULLATO SASSUOLO! Sugli sviluppi del corner, Lopez apre per Lauriente, cross tagliato per Berardi alla facile deviazione sottoporta.20:58

10' Berardi si fa spazio ai 20 metri, sinistro sporcato da Gagliardini, primo angolo della gara.20:55

8' Lopez ruba palla sulla trequarti, Frattesi manca l'aggancio in area, Berardi strozza il destro ampiamente a lato.20:53

7' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:52

5' Correa in verticale per Lukaku, ottima diagonale di Tressoldi.20:50

3' Berardi nel corridoio per Frattesi che cade in area, evitando l'intervento di Handanovic, Marcenaro gli fa cenno di rialzarsi.20:49

1' INIZIA Inter-Sassuolo, palla ai neroverdi.20:45

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Marcenaro.20:37

Dionisi conferma per dieci undicesimi la squadra che ha impattato contro il Bologna: Lauriente preferito a Bajrami nel tridente completato da Berardi e Defrel.20:05

Ampio turn-over per Inzaghi in vista del ritorno Champions: chance da titolare per Bellanova, D'Ambrosio e Gagliardini, spazio anche a Handanovic tra i pali, De Vrij in difesa e Brozovic in mediana. Davanti fiducia al tandem Correa-Lukaku.20:04

4-3-3 per il Sassuolo: Consigli - Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Defrel, Lauriente. A disp.: Pegolo, Russo, Ferrari, Muldur, Romagna, Zortea, Marchizza, Obiang, Thorstvedt, Harroui, Ceide, Bajrami, Alvarez, Pinamonti.20:09

Ecco le formazioni. Inter con il 3-5-2: Handanovic - D'Ambrosio, de Vrij, Acerbi - Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco - Correa, Lukaku. A disp.: Onana, Cordaz, Bastoni, Darmian, Gosens, Dumfries, Asllani, Zanotti, Calhanoglu, Barella, Lautaro, Dzeko.20:07

I nerazzurri puntano la quinta vittoria di fila in campionato per consolidare la zona Champions; neroverdi reduci da tre sconfitte consecutive in trasferta (vs Verona, Salernitana e Lazio).19:58

Al Meazza tutto pronto per Inter-Sassuolo, trentacinquesima giornata di Serie A.19:56