LIVE GENOA - MILAN 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori19:55

A Marassi tutto pronto per Genoa - Milan, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A: i rossoneri vogliono i tre punti per mantenere la vetta, Grifone che deve muovere una classifica che li vede penultimi a quota sei.19:55

Cinque le sconfitte consecutive in casa per il Genoa, che vuole tornare a fare punti tra le mura dello Stadio Ferraris; sette le vittorie di fila del Milan in trasferta.19:57

Il Genoa ha vinto l’ultimo confronto contro il Milan in Serie A a marzo e potrebbe registrare almeno due successi di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta dal 2015 con Gian Piero Gasperini in panchina (tre in quel caso).19:56

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA che si schiera con il 3-4-1-2, Perin - Goldaniga, Bani, Masiello - Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pellegrini - Pjaca - Destro, Shomurodov.20:12

A disposizione del GENOA: Rovella, Behrami, Dumbravanu, Paleari, Melegoni, Criscito, Scamacca, Radovanovic, Zajc, Badelj, Zima, Czyborra.20:02

La formazione del MILAN: Pioli con il 4-2-3-1, Donnarumma - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dato - Tonali, Kessié - Castillejo, Calhanoglu, Rebic - Leao.20:04

A disposizione del MILAN: Conti, Colombo, Duarte, Hernández, Hauge, Tatarusanu, Maldini, Musacchio, Krunic, Saelemaekers, Díaz, Donnarumma.20:05

Maran schiera un undici mutevole, Sturaro davanti alla difesa con Lerager, Ghiglione e Pellegrini ai loro lati: la posizione di Pjaca é da definire, con il croato che potrebbe anche posizionarsi da trequartista o partire da esterno di attacco. In avanti novità Destro con Shomurodov.20:13

Pioli sorprende con l'ingresso dal primo minuto di Kululu al centro della difesa e Dalot sulla sinistra, solo panchina per l'eroe della sfida con il Parma Theo Hernandez. In attacco uno tra Rebic e Leao da prima punta, Calhanoglu e Castillejo chiudono il quartetto offensivo.20:09

Dirige il match l'arbitro Daniele Orsato.20:10

1' INIZIA GENOA - MILAN! Primo pallone per gli ospiti.20:48

2' Genoa con la difesa a quattro molto stretta, 4-4-2 iniziale per il Grifone.20:49

3' Milan subito in pressing, rossoneri con il baricentro molto alto e con la difesa praticamente sulla linea di centrocampo.20:50

4' Cross di Kessié al centro, pallone forte ed imprendibile per il taglio di Leao.20:51

5' Calhanoglu con l'esterno cerca la profondità per Castillejo, palla troppo lunga che termina tra le bracci di Perin.20:52

6' Gran possesso palla del Milan, Tonali cerca la percussione centrale ma Lerager gli soffia il pallone.20:54

7' Leao punta Goldaniga e crossa arretrato per Calhanoglu, capisce tutto Sturaro che intercetta la sfera.20:54

8' Pjaca per Shomurodov, la punta cerca il tocco a sorpresa ma Romagnoli mette in angolo.20:55

9' Sull'angolo del Genoa, Donnarumma allontana di pugni ma sui piedi di Lerager: conclusione di prima intenzione per beffare il portiere ma palla allontanata da Romagnoli.20:56

10' CASTILLEJO! Sinistro a giro dal limite per sorprendere Perin, palla di poco a lato.20:57

11' Doppio dribbling di Rebic che cerca in tutti i modi di superare Bani, il difensore si rifugia in angolo.20:58

12' Spizzata di Kalulu sul secondo palo, con poco equilibrio Romagnoli cerca la porta ma manda a lato.20:58

13' Donnarumma cerca il lancio lungo per Leao, chiude Goldaniga: pochi gli spazi concessi dal Genoa in questi primi minuti.21:01

15' Molto bloccata la posizione di Luca Pellegrini, oggi alla presenza numero 50 in Serie A.21:02

16' Rebic si lancia in pressing su Perin ma travolge Bani: il portiere mette in out per permettere al difensore di sistemarsi lo scarpino.21:03

17' Si riprende a giocare, Milan che continua a spingere con il Genoa che attende senza alzare il pressing.21:06

18' Spazio per la ripartenza del Genoa, Goldaniga cerca un velo per Destro con Romagnoli che intercetta.21:06

18' AMMONITO Luca Pellegrini. Intervento duro su Tonali, primo giallo del match. 21:06

19' Ghiglione entra in area e crossa al centro, pallone alto che Destro non puó arrivare.21:07

20' Ghiglione cerca un gran stop a seguire per eludere la marcatura di Dalot, non riesce il difficile gesto tecnico all'esterno rossoblu.21:08

21' Calhanoglu subisce l'intervento falloso di Lerager al limite dell'area del Genoa: punizione da posizione molto pericolosa per il mIlan.21:09

22' CALHANOGLU! Il turco cerca di sorprendere Perin sul suo palo, il portiere é attento e blocca in tuffo.21:10

24' Cross di mancino di Castillejo, Rebic anticipato da Bani sul secondo palo.21:11

25' Castillejo pesca Tonali in area, cross forte del mediano ancora allontanato da Bani: spinge il Milan.21:12

25' AMMONITO Alessio Romagnoli. Intervento molto duro del difensore su Shomurodov che lo aveva anticipato a centrocampo. 21:13

27' Kessié cerca un cross di prima intenzione, nessuno dei suoi compagni capisce le sue intenzioni con Perin che puó bloccare facilmente.21:14

28' Castillejo in chiusura su Pellegrini, lo spagnolo decisamente in partita sia in fase offensiva che difensiva.21:16

29' Destro travolge Calabria che lo aveva anticipato in area: la punta sta vedendo pochissimi palloni in questa prima mezzora di gioco.21:16

30' Gran colpo di tacco di Calhanoglu che, al volo, serve in profondità Leao: Goldaniga costretto a mettere in out.21:18

31' Milan che sta cercando molto gli uno contro uno dei suoi esterni sui terzini del Genoa: Pellegrini chiude Castillejo in out.21:19

33' Calabria si lancia nello spazio e arriva al cross dalla sinistra: Goldaniga in scivolata mette in angolo.21:20

34' Shomurodov salta con un tocco Donnarumma in uscita, azione ferma per il fuorigioco della punta.21:21

35' Genoa che sta guadagnando metri dopo una prima mezzora dominata dal Milan, rossoneri che continuano con il pressing molto alto.21:23

36' DESTRO! Gran stop in area e conclusione ad incrociare che sorprende Donnarumma: il pallone esce di pochi centimetri dal palo.21:24

37' REBIC! Doppio passo su Bani e tunnel su Ghiglione, il suo sinistro é peró messo in angolo da Perin.21:25

38' ROMAGNOLI! Sull'angolo di Calhanoglu, uscita sbagliata di Perin ma il difensore manda alto sopra la traversa.21:26