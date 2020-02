LIVE JUVENTUS - BRESCIA 1-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, non convocato. In attacco spazio al tridente Dybala-Higuain-Cuadrado.14:30

Intervento provvidenziale di Chancellor su Higuain: calcio d’angolo per i bianconeri.15:05

Intanto è rimasto a terra Alfonso: staff medico del Brescia in campo.15:06

Non ce la fa Alfonso: al suo posto Andrenacci.15:08

Danilo viene fermato in posizione di off-side: calcio di punizione per il Brescia.15:14

Cartellino giallo per Bonucci.15:18

BALOTELLI! Si incarica della battuta di un calcio di punizione, ma la sua conclusione termina fuori non di poco.15:20

Intervento duro di Cuadrado ai danni di Bisoli: calcio di punizione per il Brescia, nessuna sanzione per il colombiano.15:23

CUADRADO! Cross dalla sinistra di Dybala per il colombiano che, di prima intenzione, calcia fuori.15:27

Higuain commette fallo ai danni di Sabelli: calcio di punizione per il Brescia. Primi 30 minuti di gioco: ancora nessuna rete.15:30

ZMRHAL! Conclusione troppo debole: nessun problema per Szczesny.15:31

DYBALA! Che occasione per la Juve: l’argentino calcia fuori a pochi passi da Andrenacci.15:33

Cartellino giallo per Aye.15:34

BJARNASON! Colpo di testa centrale: parata facile per Szczesny.15:35

37'

ROSSO PER AYE! Doppio cartellino giallo per l’attaccante, Brescia in 10!15:37