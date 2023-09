Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juventus-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:04

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo del Sassuolo, per la Lazio impegno in casa contro il Monza.17:04

Tris Juventus, Lazio battuta: 3-1 il risultato finale. Protagonista del match Vlahovic, autore di una doppietta: l'attaccante apre e chiude i conti, con due tiri di destro, segnando al 10' e al 67'. In gol anche Chiesa e Luis Alberto. 17:03

90'+8' Fine partita! JUVENTUS-LAZIO 3-1 (10' e 67' Vlahovic, 26' Chiesa, 64' Luis Alberto).16:59

90'+6' Cross di Rabiot, Milik di testa non riesce a dare forza al pallone. Nessun problema per Provedel.16:58

90'+5' Calcio di punzione battuto da Rovella, il pallone non supera l'ostacolo rappresentato dalla barriera bianconera.16:57

90'+3' Crampi per Bremer, sanitari in campo e gioco fermo.16:54

90'+1' L'arbitro Maresca ha concesso sei minuti di recupero.16:52

90' OCCASIONE JUVENTUS! Spunto di Kean, tocca Milik, Weah sottomisura non trova la porta.16:53

87' Tiro dalla distanza di Danilo, la mira è da registrare.16:48

85' Ammonito PELLEGRINI per proteste.23:49

83' Sostituzione JUVENTUS: entra Kean esce Vlahovic.23:49

83' Sostituzione JUVENTUS: entra Milik esce Chiesa.16:44

82' Ammonito VLAHOVIC per gioco scorretto su Romagnoli.16:43

81' Presto un doppio cambio per la Juventus, pronti a entratre in campo Milik e Kean.16:42

78' Sostituzione LAZIO: entra Guendouzi esce Kamada.16:39

77' Ammonito CAMBIASO per comportamento non regolamentare.16:37

76' Luis Alberto non riesce a servire Kamada, nulla di fatto per la Lazio.16:37

73' Sostituzione LAZIO: entra Pedro esce Felipe Anderson.16:35

72' Sostituzione JUVENTUS: entra Weah esce McKennie.16:32

69' Sostituzione LAZIO: entra Castellanos esce Immobile.16:29

67' GOL! JUVENTUS-Lazio 3-1! Rete di Vlahovic. Lancio a campanile di McKennie, Vlahovic doma il pallone e dal limite dell'area di destro non lascia scampo a Provedel.



64' GOL! Juventus-LAZIO 2-1! Rete di Luis Alberto. Kamada vince un contrasto con Cambiaso, Luis Alberto dal limite dell'area con un perfetto destro a giro supera Szczesny.



62' Retropassaggio involontario di Fagioli, Szczesny non si fa sorprendere.16:24

61' Ammonito GATTI per comportamento non regolamentare.16:22

59' Sostituzione JUVENTUS: entra Cambiaso esce Kostic.16:20

59' Sostituzione JUVENTUS: entra Fagioli esce Miretti.16:19

57' Tiro-cross di Felipe Anderson, Kamada non riesce a deviare verso la porta.16:18

55' Felipe Anderson ci prova da posizione defilata, Kostic concede solo un corner.16:16

55' Dopo un batti e ribatti, conclude Kamada, tiro respinto da Bremer.16:15

53' Problema per Chiesa dopo un contrasto con Luis Alberto, staff medico bianconero in campo per le cure del caso.16:14

51' Opportunità per Immobile dopo un guizzo di Kamada, Gatti in scivolata mura la conclusione dell'attaccante.16:12

49' OCCASIONE JUVENTUS! Colpo di testa da pochi passi dalla porta di Rabiot sugli sviluppi di un corner, Provedel d'istinto gli nega il gol.16:11

48' Juventus pericolosa! Calcio piazzato battuto da Chiesa, colpo di testa angolato di Rabiot, Provedel si allunga e devia in corner.16:09

46' Inizio secondo tempo di JUVENTUS-LAZIO! Si riparte dal risultato di 2-0.16:06

46' Sostituzione LAZIO: entra Pellegrini esce Hysaj.16:05

46' Sostituzione LAZIO: entra Rovella esce Cataldi.16:04

Chiesa ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 48.15:53

Juventus avanti di due reti all'intervallo. Il risultato si sblocca dopo dieci minuti, Vlahovic da centro area supera Provedel. Al 26' Chiesa firma il raddoppio con un preciso tiro di sinistro a fil di palo. Al 30' Miretti sfiora il tris. La Lazio pericolosa con Kamada.15:51

45'+2' Fine primo tempo: JUVENTUS-LAZIO 2-0! In gol Vlahovic e Chiesa.15:49

45' L'arbitro Maresca assegna due minuti di recupero.15:46

42' Cross di Zaccagni, Danilo fa buona guardia e di testa anticipa Casale.15:43

39' Un altro inserimento in area di Marusic, Szczesny spazza in fallo laterale.15:41

38' Malinteso tra Locatelli e Miretti, il pallone rotola a fondo campo.15:40

36' Marusic intraprendente sulla destra, Chiesa si sacrifica in fase difensiva.15:37

33' Marusic scatta alle spalle della difesa, Szczesny con un'efficace uscita bassa concede solo un corner.15:35

32' La Juventus insiste, ma la conclusione di Vlahovic è debole e centrale.15:33

30' OCCASIONE JUVENTUS! Destro a giro di Miretti dal limite dell'area di rigore, pallone di poco a lato.15:34

28' Reazione Lazio, il tiro di Kamada è nettamente fuori misura.15:30

26' GOL! JUVENTUS-Lazio 2-0! Rete di Chiesa. In area di sinistro Chiesa trafigge Provedel con un tiro sul primo palo. L'azione parte dai piedi di Miretti e un'incursione di McKennie, partecipa con un tocco anche Rabiot.



25' OCCASIONE LAZIO! Combinazione tra Luis Alberto e Felipe Anderson, il pallone arriva a Kamada: il giapponese conclude di destro, Szczesny si rifugia in corner.15:27

23' Calcio da fermo battuto da Luis Alberto, Bremer di testa libera l'area di rigore.15:25

21' Kamada si inserisce in area e mette al centro, Szczesny raccoglie la sfera.15:23

18' Felipe Anderson sulla corsia di destra si allunga troppo il pallone, sfuma l'azione della Lazio.15:20

16' Ammonito BREMER per gioco scorretto su Immobile.15:18

15' Corner di Kostic, deviazione di Vlahovic, pallone alto.15:17

14' Kostic di sinistro ci prova dal limite, Provedel alza la sfera oltre la traversa.15:16

12' La Juventus resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Vlahovic.15:14

10' GOL! JUVENTUS-Lazio 1-0! Rete di Vlahovic. Traversone di Locatelli, Vlahovic in area di destro di prima intenzione batte Provedel.



8' Ammonito MIRETTI per gioco scorretto su Zaccagni.15:09

5' Marusic si sgancia in avanti, ma Danilo non gli concede spazio.15:07

3' Kostic chiama Provedel al primo intervento, ma l'azione è viziata da una posizione irrregolare di Bremer.15:05

2' Pressione alta della Juventus, la Lazio non rinuncia alla costruzione dell'azione partendo dai difensori.15:04

1' Inizio primo tempo di JUVENTUS-LAZIO! Dirige la sfida l'arbitro Maresca.15:01

La Juventus ha iniziato il campionato subendo solo un gol e potrebbe mantenere la porta inviolata in tre delle prime quattro gare per la seconda stagione di fila.14:32

Le scelte di Sarri: in attacco il tridente Immobile-Felipe Anderson-Zaccagni. Cataldi davanti alla difesa, Kamada confermato a metà campo, Marusic e Hysaj i terzini.14:31

Le scelte di Allegri: in avanti il tandem Chiesa-Vlahovic, Locatelli in cabina di regia, McKennie e Kostic sulle corsie esterne. Miretti preferito a Fagioli. Spazio a Gatti in difesa.14:31

Panchina LAZIO: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Vecino, Guendouzi, Basic, Isaksen, Pedro, Castellanos.14:30

Panchina JUVENTUS: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Weah, Cambiaso, Ilinig Junior, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Milik, Kean, Yldiz.14:29

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj - Kamada, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.14:29

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic.14:28

Manca poco all'inizio di Juventus-Lazio. Entrambe le squadre reduci da una vittoria nello scorso turno di campionato.14:28

Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Juventus e Lazio.14:28