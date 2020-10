LIVE CROTONE - JUVENTUS 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori20:15

Lo Stadio Ezio Scida sarà il teatro di Crotone-Juventus, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A TIM 2020/21.22:47

Il Crotone ha perso le prime tre partite di questo campionato: in entrambe le precedenti partecipazioni alla Serie A, la squadra calabrese ha iniziato la stagione ottenendo un punto nelle prime quattro giornate.22:49

La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime tre gare stagionali di Serie A in otto delle precedenti nove stagioni (dal 2011/12): l’unica eccezione nel parziale è stata nel 2015/16 (due sconfitte), sotto la guida di Massimiliano Allegri.22:49

Crotone in campo col 3-5-2: Cordaz - Magallan, Luperto, Marrone - Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca - Simy, Messias. A disposizione: Cuomo, Golemic, Crociata, Festa, Rojas, Crespi, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo Henrique.20:24

3-4-3 per la Juventus: Buffon - Danilo, Bonucci, Demiral - Chiesa, Bentancur, Arthur, Frabotta - Kulusevski, Morata, Portanova. A disposizione: Szczesny, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Rabiot, Pinsoglio, Bernardeschi, Vrioni, Peeters.20:25

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match, dirigerà l'incontro il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.20:26

1' INIZIA LA PARTITA! La Juventus gioca il primo pallone del match.20:47

2' Fallo di Frabotta su Pereira, punizione per il Crotone.20:48

2' Reca serve Simy, che si gira in un fazzoletto e calcia ad incrociare col destro: palla sul fondo.20:49

4' Attacca con insistenza il Crotone, che guadagna il suo primo calcio d'angolo dell'incontro.20:51

5' Vulic lascia partire un tiro da fuori area, Bonucci ci mette la gamba e concede un altro angolo ai padroni di casa.20:52

7' Possesso palla Crotone, si chiude dietro e si affida alle ripartenze la Juventus.20:54

8' Arthur verticalizza per Chiesa, che scatta coi tempi giusti e viene chiuso in corner dall'intervento di Reca.20:55

9' Intervento duro di Bentancur ai danni di Vulic, punizione Crotone.20:56

10' Fallo in attacco di Morata su Molina, altro calcio di punizione per il Crotone. 20:59

11' CALCIO DI RIGORE PER IL CROTONE! 20:57

11' AMMONITO BONUCCI! Intervento in ritardo ai danni di Reca, per Fourneau non ci sono dubbi: è penalty.20:58

12' GOL! CROTONE-Juventus 1-0! Rete di Simy. Dal dischetto, Simy apre il piatto destro e spiazza Buffon. Crotone in vantaggio.20:59

13' Cerca di reagire subito la Juventus, si difende il Crotone.21:02

14' AMMONITO CIGARINI! Intervento falloso ai danni di Chiesa, calcio di punizione da posizione defilata sulla destra per i bianconeri.21:03

15' Calcio piazzato battuto male dalla Juventus, riparte in contropiede il Crotone.21:03

17' Tanti falli, gioco continuamente spezzettato.21:04

18' Da calcio d'angolo, Kulusevski trova Morata che calcia col mancino, ma non trova lo specchio della porta.21:06

19' Tocco in profondità di Bentancur per Chiesa, che scatta in anticipo e finisce in offside.21:07

21' Cigarini calcia col destro da lunga distanza, palla in curva. 21:09

21' GOL! Crotone-JUVENTUS 1-1! Rete di Morata. Azione tutta in verticale della Juventus, alla fine, Chiesa tocca in area per Morata che a porta spalancata scaraventa il pallone in rete. Pareggio Juventus.21:10

23' Continua ad attaccare la Juventus, ora non riesce ad uscire il Crotone.21:11

25' Kulusevski cerca la conclusione a giro col mancino, palla sul fondo.21:12

27' Pressing alto della Juventus, non rinuncia a giocare il pallone il Crotone.21:14

28' Intervento irregolare di Bentancur su Vulic, punizione Crotone.21:18

30' Tanta confusione in mezzo al campo, nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni degne di nota.21:19

32' Affondo falloso di Luperto su Kulusevski, punizione Juve.21:20

34' Insiste la Juventus, non concede spazi il Crotone.21:20

35' Traversone di mancino di Chiesa per Frabotta, che colpisce male e manda il pallone sul fondo. 21:24

37' AMMONITO PORTANOVA! Fallo ai danni di Messias, calcio di punizione per il Crotone.21:24

39' Fallo di Reca su Chiesa, punizione per la Juventus.21:27

42' OCCASIONE JUVENTUS! Morata imbuca per Portanova, che esplode il destro e trova l'ottima risposta di Cordaz.21:29

43' Messias semina il panico nella retroguardia bianconera e lascia partire un traversone tagliato in area, allontana di testa Bonucci.21:30

44' OCCASIONE CROTONE! Pereira controlla in area di rigore della Juventus il traversone di Reca e calcia col mancino da ottima posizione, Buffon respinge e salva il risultato. 21:32

45' AMMONITO KULUSEVSKI! Terzo bianconero a finire sul taccuino dell'arbitro.20:33

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! CROTONE-JUVENTUS 1-1!21:33