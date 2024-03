Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in casa con l'Empoli, il Napoli affronterà in casa l'Atalanta.22:46

Finisce in parità il match tra Inter e Napoli, una rete per tempo. Darmian al 43' sblocca il risultato, assist di Bastoni. Il pareggio arriva al minuto 81' sugli sviluppi di un corner, in gol l'ex Juan Jesus. 22:46

90'+4' Fine partita! INTER-NAPOLI 1-1 (43' Darmian, 81' Juan Jesus).22:40

90'+2' Sostituzione NAPOLI: entra Ngonge esce Politano.22:37

90'+1' Sostituzione NAPOLI: entra Lindstrom esce Kvaratskhelia.22:37

90' L'arbitro La Penna concede tre minuti di recupero.22:36

89' Ammonito INZAGHI (in panchina) per proteste.22:37

89' Cross di Dumfries, uscita di Meret, fallo in attacco di Thuram.22:35

87' Ammonito CALZONA (in panchina) per proteste.22:37

86' Politano dolorante dopo un contrasto con Bastoni, punizione per il Napoli.22:32

84' Sostituzione INTER: entra Buchanan esce Darmian.22:30

84' Calcio da fermo battuto da Kvaratskhelia, Di Lorenzo colpisce di testa, il pallone si spegne sul fondo.22:29

83' Punizione dalla trequarti per il Napoli, fallo di Darmian su Politano.22:29

81' GOL! Inter-NAPOLI 1-1! Rete di Juan Jesus. Corner di Politano, tocca Bastoni, Juan Jesus di testa insacca da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Juan Jesus22:28

81' Colpo di testa debole di Simeone su cross di Politano, blocca facilmente Sommer.22:26

79' Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Dimarco.22:24

79' Sostituzione INTER: entra Sanchez esce Lautaro Martinez.22:24

78' Spunto di Kvaratskhelia, respinta corta di Acerbi, Anguissa calcia fuori misura.22:23

75' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Raspadori.22:20

74' Sostituzione NAPOLI: entra Mario Rui esce Olivera.22:20

71' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Barella.22:16

70' Sostituzione NAPOLI: entra Cajuste esce Traore.22:15

69' Squadre allungate, aumentano gli spazi. Pronti due cambi, uno per parte.22:15

66' Rimessa laterale lunga di Bastoni, il pallone in area arriva a Barella: tiro murato da Juan Jesus.22:12

63' Traore dal limite, sugli sviluppi di un corner, calcia di sinistro: pallone distante dalla porta.22:09

61' Il Napoli resta in attacco, Acerbi intercetta il cross di Di Lorenzo.22:07

59' Ripartenza del Napoli, Bastoni fa buona guardia su Politano.22:05

56' Conclusione a giro di Kvaratskhelia, comoda la presa di Sommer.22:01

54' Ammonito BARELLA per gioco scorretto su Toure.21:59

53' OCCASIONE INTER! Punizione per i nerazzurri: Calhanoglu tocca per Dimarco, tiro deviato, Meret mette in corner.22:00

52' Ammonito LOBOTKA per gioco scorretto su Thuram.21:57

49' Thuram in area di prima intenzione gira verso la porta dopo un velo di Lautaro Martinez, pallone in curva.21:55

47' OCCASIONE INTER! Lautaro Martinez impegna Meret, il portiere del Napoli in tuffo riesce a deviare lateralmente la conclusione dell'argentino.21:53

46' Inizio secondo tempo di INTER-NAPOLI! Si riparte da risultato di 1-0 per i nerazzurri.21:51

46' Sostituzione INTER: entra Bisseck esce Pavard.21:50

Nessun tiro nello specchio della porta per il Napoli nel corso della prima frazione di gara.21:38

L'Inter chiude in vantaggio il primo tempo. Il risultato si sblocca al 43': Darmian, servito da Bastoni, insacca da centro area. In precedenza una tripla occasione per i nerazzurri al 13': Meret salva su Darmian e Lautaro Martinez, poi Barella alza la mira. 21:38

45'+2' Fine primo tempo: INTER-NAPOLI 1-0! In gol Darmian al 43'.21:33

45' Reazione immediata del Napoli: Lobotka si inserisce in area di rigore, Calhanoglu si rifugia in corner.21:32

43' GOL! INTER-Napoli 1-0! Rete di Darmian. Assist di Bastoni dalla corsia di sinistra, Darmian da centro area batte Meret. Tiro leggermente deviato da Olivera.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Darmian21:31

42' Politano per Traore, il colpo di testa da centro area del centrocampista è impreciso.21:28

39' Traversone da sinistra di Dimarco, troppo alto per gli attaccanti e Barella.21:25

36' Ammonito PAVARD per gioco scorretto su Kvaratskhelia.21:22

34' Dimarco conclude dal limite dell'area sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga, tiro murato da Olivera.21:21

31' Cross basso di Anguissa, Raspadori gira verso la porta, deviazione in corner di Pavard.21:18

28' Contatto in area tra Thuram e Rrahmani, ma l'attaccante parte anche questa volta da una posizione di fuorigioco.21:15

25' Anguissa non trova spazio sulla destra, rimpallo sfavorevole per il centrocampista del Napoli.21:11

22' Lancio di Pavard, Thuram scatta in posizione irregolare.21:08

20' Kvaratskhelia protegge il pallone e guadagna una punzione, fallo di Darmian.21:06

17' Ritmo alto in campo, in precedenza una chiara occasione da rete per i nerazzurri.21:05

15' Tentativo dalla distanza di Dimarco, pallone largo di molto.21:01

13' OCCASIONE INTER! Doppio salvataggio di Meret, il portiere dice no al colpo di testa di Darmian e alla successiva conclusione di Lautaro Martinez. Ci prova poi anche Barella, alto.21:01

11' Dimarco mette al centro, Lautaro Martinez in area viene contrastato in scivolata da Juan Jesus. Corner per l'Inter.20:57

9' Fraseggio prolungato da parte dell'Inter, il Napoli non concede varchi.20:55

6' Pressione alta dell'Inter, Darmian strappa il pallone a Kvaratskhelia ma non riesce a servire in area Lautaro Martinez.20:53

3' Mkhitaryan recupera palla sulla trequarti, Thuram in area calcia di sinistro, tiro murato da Juan Jesus.20:49

1' Napoli subito in avanti: cross rasoterra di Raspadori, spazza Darmian.20:47

1' Inizio primo tempo di INTER-NAPOLI! Dirige la sfida l'arbitro La Penna.20:46

L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Napoli in Serie A.20:06

Le scelte di Calzona: in attacco il tridente composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Osimhen parte dalla panchina. Lobotka in regia, Olivera a sinistra. Traoré preferito a Zielinski.20:05

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram, Dimarco e Darmian sulle corsie esterne. Acerbi guida la difesa a tre. Frattesi in panchina, out Carlos Augusto.20:04

Panchina NAPOLI: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Dendoncker, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Osimhen, Ngonge.20:03

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Dumfries, Buchanan, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sanchez, Sarr, Stankovic.20:03

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Traoré - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia20:02

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.20:01

Manca poco all'inizio di Inter-Napoli. Nerazzurri reduci da 10 vittorie di fila in Serie A.20:01

Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Napoli.20:00