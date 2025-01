L'Allianz Stadium ospita una delle classicissime del calcio italiano che, stranamente rispetto alla propria storia, può rappresentare quasi un'ultima spiaggia per entrambe le squadre coinvolte. La Juventus, padrona di casa, ha necessità estrema di trovare i tre punti per scavalcare momentaneamente la Lazio e portarsi al quarto posto, oltre che per accorciare sulle prime in classifica. Il Milan cerca invece di dare continuità alla vittoria in rimonta sul Como per continuare a sperare in un piazzamento in Champions o, chissà, magari anche qualcosa di più. Fischio d'inizio alle ore 18.17:39