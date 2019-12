LIVE SAMPDORIA - JUVENTUS 1-2 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I giocatori delle due squadre scendono in campo: tra pochi minuti si comincia!18:25

Murru cerca in profondità Caprari, ma è bravo Bonucci a intercettare il pallone e ad appoggiarlo a Buffon.19:00

Rimane a terra Ramirez dopo un contrasto con Pjanic. Il centrocampista della Sampdoria sembra comunque in grado di proseguire il match.19:03

Dybala cerca Higuain in area di rigore, ma il Pipita non riesce a calciare verso la porta di Audero.19:05

Cross dalla destra di Rabiot sul quale, però, non riesce ad arrivare alcun giocatore bianconero. Rimessa dal fondo per la Sampdoria.19:07

RONALDO! Colpo di testa che termina fuori non di poco.19:11

GOL FANTASTICO DI DYBALA! JUVE IN VANTAGGIO! Statistiche Dybala Serie A Stagione 2019/2020 : Partite disputate: 15 Gol: 5 Numero cartellini gialli: 3 Numero cartellini rossi: 019:14

Cross dalla sinistra di Alex Sandro e conclusione al volo della Joya: nulla da fare per Audero!19:15

Intervento decisivo di Colley che ferma regolarmente Ronaldo, diretto in porta. Può ripartire la Sampdoria.19:24

Ingenuità di Alex Sandro che perde il pallone in difesa, Ramirez può quindi servire Caprari che, davanti a Buffon, non sbaglia!19:31

40'

RONALDO! Doppio passo su Thorsby e cross in mezzo per Higuain e Dybala che non riescono, però, ad arrivare sul pallone. Rimessa dal fondo.19:35