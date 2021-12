LIVE ATALANTA - ROMA 0-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori12:28

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Roma, gara valida per il 18esimo turno di Serie A.12:28

Dopo la forte scossa di terremoto della mattinata che, per fortuna, non ha provocato danni a persone o cose nell'area bergamasca, il Gewiss Stadium è pronto a sussultare per il match clou del sabato di A: Atalanta-Roma. La Dea ha la grande chance di issarsi al secondo posto in classifica, in attesa di Milan-Napoli, e per farlo deve trovare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Mourinho, mai vincente a Bergamo in carriera, hanno invece bisogno di punti per tenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Fischio d'inizio alle ore 15.12:41

Arbitra il match Irrati con Alassio e Zingarelli assistenti. Quarto uomo Colombo. Il VAR è Nasca con Tolfo AVAR.12:43

Sono quattro i precedenti tra i due allenatori, tutti tra il 2008 e il 2010 quando allenavano rispettivamente Genoa e Inter: due vittorie per Mourinho e due pareggi con la squadra allora allenata dal Gasp che non riuscì a segnare alcun gol in quattro gare ai nerazzurri.13:00

FORMAZIONI UFFICIALI: Atalanta col 3-4-2-1. Musso - Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella - Ilicic, Pasalic - Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Muriel, Malinovskyi, Demiral, Pessina, Miranchuk, Lovato, Zappacosta, Piccoli.14:40

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per la Roma. Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina - Zaniolo, Abraham. In panchina: Boer, Fuzato, Villar, Perez, Calafiori, Shomurodov, Borja Mayoral, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski.14:41

Pochi problemi di formazione per Gasperini, ormai abituato all'assenza per infortunio di Gosens. In porta c'è Musso, davanti a lui il trio formato da Toloi, Palomino e Djimsiti. Sulle fasce ci saranno Hateboer a destra e Pezzella a sinistra. In mezzo Freuler torna titolare insieme a De Roon. Prima punta Zapata con Pasalic e Ilicic a supportarlo. In totale sono dunque sei i cambi rispetto all'undici iniziale della vittoria di Verona.14:45

Due sole variazioni per José Mourinho rispetto alla vittoria sullo Spezia: in difesa torna Mancini e Zaniolo affianca Abraham in attacco. Per il resto tutto confermato nel 3-5-2 varato a stagione in corso. Rui Patricio difende i pali con Mancini-Smalling-Ibanez davanti a lui, Karsdorp e Vina lungo gli out. A centrocampo Veretout e Mkhitaryan affiancano Cristante. Davanti i già citati Zaniolo e Smalling. Sempre assente per infortunio Lorenzo Pellegrini, squalificato Afena-Gyan.14:49

Splende il sole sull'impianto orobico e la temperatura è di 9 gradi.14:55

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.14:57

Irrati fischia l'inzio della gara!15:01

1' GOL! Atalanta-ROMA 0-1! Rete di Tammy Abraham! Percussione centrale di Abraham che si libera di Djimsiti e anticipa Musso in uscita anche grazie alla deviazione di Hateboer. Roma subito in vantaggio a Bergamo!



4' Ritmo altissimo in questo avvio con l'Atalanta che si getta in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio.15:05

5' Intervento da dietro di Smalling su Zapata. Rumoreggia il pubblico di casa che vorrebbe il giallo per l'inglese ma Irrati non è dello stesso avviso.15:06

5' Altre proteste in campo e fuori dopo un fallo fischiato a Ilicic per intervento su Veretout.15:06

6' L'Atalanta si sta affidando molto ai lanci lunghi su Zapata in questa fase iniziale di gara.15:07

7' Zaniolo fa a sportellate nel cerchio di centrocampo, si gira e trova un'autostrada verso la porta di Musso. Recupera De Roon che lo stende da dietro. Punizione dal limite per la Roma.15:12

7' Giallo per De Roon dopo il fallo su Zaniolo.15:09

9' Veretout calcia altissimo nel tentativo di far girare il pallone sopra la barriera orobica.15:09

9' Zaniolo entra in ritardo su Djimsiti e viene ammonito da Irrati.15:10

11' Ora l'Atalanta sta cercando di trovare la via della porta col fraseggio palla a terra. La Roma attende tutta nella propria metà campo.15:12

12' Altro fallo in attacco di Zaniolo che rischia il secondo giallo dopo un pestone su Pezzella.15:13

13' De Roon pesca Pasalic in area ma il croato non riesce a girarsi. Su di lui grande chiusura di Mancini.15:15

15' Abraham, scatenato in questi primi minuti, costringe Toloi al fallo.15:15

15' Zaniolo mette in mezzo per Abraham dalla destra ma l'assistente ferma tutto per fuorigioco dell'ex Inter.15:16

17' Rui Patricio rischia la papera nel tentativo di anticipare Zapata coi pugni. Per sua fortuna c'è Ibanez pronto a liberare l'area.15:18

17' Mkhitaryan a terra dopo la manata involontaria di De Roon. L'olandese mette palla in fallo laterale ma Irrati non fischia nulla.15:18

19' Karsdorp pesca Zaniolo sulla lunetta, l'italiano aggancia e cerca spazio per il sinistro dai 16 metri ma la difesa bergamasca chiude tutti i buchi.15:20

20' Fuorigioco di Abraham sul lancio di Vina.15:20

20' OCCASIONE ATALANTA! Djimsiti imbuca per Zapata che fa da sponda per l'albanese il cui destro immediato viene deviato in corner da Rui Patricio!15:22

21' Zapata dal limite, Rui Patricio blocca a terra sul primo palo.15:22

22' Zapata, incontenibile, serve Pezzella. L'esterno mette in mezzo col sinistro ma la difesa giallorossa si salva in calcio d'angolo.15:23

22' Carambola in area romanista sul corner. La palla colpisce Karsdorp e Abraham al volto ma il gioco è fermo per un check del VAR.15:23

23' Niente da segnalare, si riparte.15:23

23' Pressione asfissiante dell'Atalanta con la Roma che per ora tiene.15:24

24' Zaniolo guadagna un calcio di punizione sulla linea di centrocampo. Si allenta per un attimo la pressione dei padroni di casa.15:25

25' Abraham riceve palla a centrocampo ma sbaglia il filtrante rasoterra per Mkhitaryan. L'armeno avrebbe avuto strada libera verso Musso.15:26

26' Battibecco a gioco in corso tra Smalling e Zapata dopo un intervento dell'inglese. Irrati attende che la palla esca prima di richiamarli.15:27

27' GOL! Atalanta-ROMA 0-2! Rete di Nicolò Zaniolo! Contropiede perfetto della Roma con Zaniolo che serve di tacco Veretout nelle praterie lasciate dall'Atalanta, il francese restituisce poi palla al numero 22 che segna il suo primo gol in campionato beffando Musso col sinistro rasoterra sul primo palo.



29' OCCASIONE ATALANTA! Palla fantastica di Ilicic per Toloi in area avversaria. Il centrale difensivo la fa rimbalzare e gira subito col destro verso la porta. Rui Patricio risponde presente e devia in corner.15:31

31' Nulla di fatto sul calcio d'angolo ma l'Atalanta rimane in attacco.15:32

32' Lancio fuori misura di Mancini per Abraham. Musso recupera palla e fa ripartire i suoi.15:33

34' Lancio sballato di Palomino per Pezzella. Rimessa dal fondo per la Roma.15:34