LIVE JUVENTUS - TORINO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Si apre di venerdì e con un Derby, il 26esimo turno di Serie A. A Torino, infatti, va in scena la stracittadina della Mole tra i bianconeri di Allegri e i granata di Juric. Per Madama la voglia di avvicinare le prime tre della classe, mentre il Toro vuole dimenticare le ultime due sconfitte di fila.19:54

Dopo il pari contro l'Atalanta, la Juventus continua ad avere una considerevole distanza dalla vetta, ed ora i bianconeri devono fare i conti con l'avanzata della Lazio. Dall'altra parte il Torino si sono allontanati dal settimo posto e sono anni ormai che un Derby non è di marca granata.19:54

FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.19:54

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.19:55

Allegri non può contare sullo squalificato Danilo, così a sinistra in difesa agirà Cuadrado. Sulla fascia opposta Alex Sandro vince il ballottaggio con De Sciglio e si guadagna una maglia da titolare. In mezzo c'è Locatelli insieme a Rabiot e Zakaria, mentre è confermato il tridente con Vlahovic prima punta e gli esterni Dybala-Morata.19:56