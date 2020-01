LIVE JUVENTUS - PARMA 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Niente tridente pesante, Higuain in panchina e Ramsey dietro le punte Dybala e Ronaldo: queste le scelte di Sarri in attacco. A centrocampo Pjanic con Matuidi e Rabiot, De Ligt al fianco di Bonucci20:15

Prima della gara, minuto di silenzio per Pietro Anastasi, storico bomber della Juventus scomparso lo scorso venerdì20:15

RONALDO! Sinistro deviato da Bruno Alves in corner20:49

Ronaldo cade dopo un contatto con Gagliolo, per l'arbitro tutto regolare20:50

Serie di corner per la Juventus20:52

Kulusevski non controlla bene, recupera palla la Juventus20:55

KUCKA ci prova da lontano, nessun problema per Sczcesny20:56

Problemi fisici per Rabiot, a bordo campo dopo un contrasto21:02

21'

Alex Sandro non sta bene, cambio in arrivo. Problemi fisici per lui21:06