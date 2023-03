Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:16

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Napoli, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie A.14:16

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric, in cerca di punti per provare a rimanere aggrappato alla qualificazione europea, e il Napoli di Spalletti, ormai in fuga per lo Scudetto e con l’obiettivo di chiudere il campionato quanto prima possibile.14:16

Il Torino, dopo la sconfitta subita nel derby con la Juventus, ha conquistato 6 punti nelle ultime due giornate, grazie alle vittorie ottenute su Bologna (1-0) e Lecce (0-2). Juric sembra aver ritrovato fiducia in Radonjic, che nelle ultime due uscite ha dimostrato un notevole impegno, aiutando la squadra ad ottenere le due vittorie. Al contrario, però, il tecnico granata dovrà fare a meno di Miranchuk e Karamoh, fuori dai convocati per infortunio.14:16

Il Napoli continua la marcia verso il terzo Scudetto della sua storia e lo fa dopo i sorteggi di Champions League avvenuti pochi giorni fa: la squadra di Spalletti se la vedrà con il Milan ai quarti di finale e, nel caso del passaggio del turno, con la vincente tra Benfica e Inter. La squadra campana, dunque, da qui al termine della stagione, dovrà gestire le energie fisiche e mentali nel miglior modo possibile per conquistare il tanto atteso titolo in campionato e per avanzare il turno in Europa.14:17

Torino e Napoli si affrontano per la 158esima volta nella loro storia, con 137 sfide di queste avvenute in Serie A. I granata hanno ottenuto la vittoria per 44 volte, contro le 53 partenopee. I pareggi sono stati ben 60.14:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Gravillon, Schuurs, Rodriguez – Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda – Vlasic, Radonjic – Sanabria.14:17

La squadra di Juric si dispone con Milinkovic-Savic in porta, con Gravillon, Schuurs e Rodriguez a formare il trio difensivo. A centrocampo ci saranno Ricci e Linetty nella zona centrale, mentre Singo e Vojvoda si occuperanno delle corsie esterne. Vlasic e Radonjic agiranno alle spalle di Sanabria.14:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrhamani,Kim, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.14:17

Spalletti conferma i suoi uomini più in forma: Meret in porta, Rrhamani e Kim centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti Lozano dal primo minuto, a completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.14:19