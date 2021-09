LIVE VERONA - ROMA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori16:24

Cambio di panchina nel Verona, con il subentrante Todor che proverà a cambiare rotta ad una squadra ancora a 0 punti dopo le prime tre giornate. Sfida complicata, visto lo stato di forma della Roma di Mourinho, che arriva al Bentegodi a punteggio pieno.16:24

Una vittoria e la squadra di Mourinho si proietterebbe al primo posto in solitaria, aspettando i risultati di Milan e Napoli. Il Verona invece, nonostante siamo ancora agli albori della stagione, deve cominciare a smuovere le acque.16:27

Formazione VERONA (3-5-2): Montipò - Dawidowicz, Günter, Ceccherini - Faraoni, Bessa, Ilic, Barak, Lazovic - Caprari, Simeone. A disposizione: Magnani, Cetin, Casale, Hongla, Tameze, Cancellieri, Lasagna, Kalinic, Ragusa, Pandur, Berardi.17:07

Formazione ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio - Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori - Veretout, Cristante - Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov - Abraham. A disposizione: Smalling, Kumbulla, Tripi, Diawara, Darboe, Mkhitaryan, Villar, El Shaarawy, Mayoral, Perez, Boer, Fuzato.17:09

Il primo Verona di Tudor in campo con il 3-5-2, in avanti spazio a Simeone con Caprari, sulle fasce Faraoni e Lazovic mentre in mezzo al capo giocano Bessa, Ilic e Barak. Davanti a Montipó, difesa a tre con Dawidowicz, Günter, Ceccherini.17:16

Mourinho dopo le fatiche di Coppa cambia alcuni interpreti nel suo undici titolare. In attacco non si tocca Abraham, dietro all'inglese il terzetto formato da Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov. Non ancora al meglio Mkhitaryan che parte dalla panchina. Davanti a Rui Patricio giocano Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori che prende il posto di Vina. A centrocampo invece il duo formato da Veretout e Cristante.17:19

1' FISCHIO D’INIZIO DI VERONA - ROMA. Arbitra Maresca.18:04