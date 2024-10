Imbucata per Pellegrini, il capitano al volo cerca una sponda non racolta dai compagni.22:34

SOULÉ! Conclusione mancina del neo entrato, facile la presa per Sommer.22:32

ANCORA DUMFRIES! Palla stupenda di Dimarco, l'esterno a tu per tu con Svilar si fa ipnotizzare dal portiere.22:30

Inter con un 4-5-1 molto coperto, tre punti fondamentali da difendere per i nerazzurri22:27

AMMONITO Carlos Joaquín Correa. Giallo per proteste. 22:24

Angolo di Dimarco, pallone troppo lungo per tutti.22:22

DUMFRIES! Altra ripartenza per l'Inter, conclusione dell'esterno che Svilar mette in angolo.22:21

Roma colpita psicologicamente dal gol interista, in difficoltá i giallorossi.22:11

CELIK SALVA LA ROMA! Thuram davanti a Svilar serve Dimarco, il turco si immola e in scivolata salva i suoi!22:10

AMMONITO Niccolò Pisilli. Fallo tattico per il giovane che trattiene vistosamente Frattesi. 22:08

GOL! Roma - INTER 0-1! Rete di Lautaro Javier Martínez. Ripartenza Inter, Frattesi porta palla, tocco per Lautaro leggermente deviato da Celik: il Toro torna sul pallone e di potenza batte Svilar. Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez 22:06

Contropiede Roma, cross di Zalewski respinto: il polacco non forza un nuovo traversone e si accontanta dell'angolo.22:04

Thuram entra in area e crossa, Dimarco anticipato da Mancini.22:03

AMMONITO Bryan Cristante. Errore del mediano che poi, per rimediare, colpisce duro Thuram. 21:55

AMMONITO Nicolò Barella: giallo per proteste per il centrocampista. 21:54

Due sostituzioni forzate per l'Inter: fuori Calhanoglu e Acerbi, dentro Frattesi e de Vrij.21:35

Che rischio per Sommer che supera con un dribbling non facile il pressing di Dovbyk.21:22

Punizione Roma: i giallorossi cercano uno schema che non funziona, rimessa per l'Inter.21:21

AMMONITO Simone Inzaghi. Giallo per proteste al tecnico nerazzurro.21:20

Thuram tra Cristante e Ndicka, cade il francese: per Massa si puó continuare.21:16

29'

Dybala si allunga il pallone in area, non trovando lo spazio per il tiro.21:14