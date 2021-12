LIVE JUVENTUS - CAGLIARI 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:14

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Juventus e Cagliari, incontro valido per l'ultima giornata del girone di andata di Serie A.20:14

Il 2021 di Juventus e Cagliari si chiude allo 'Stadium', dove bianconeri e sardi si affrontano per il diciannovesimo turno di campionato. La squadra di Allegri ha ritrovato morale dopo il blitz di Bologna, ma deve dare continuità alla vittoria ottenuta in Emilia per restare attaccata al treno per l'Europa. Di contro, il Cagliari, con lo 0-4 interno incassato per mano dell'Udinese, ha probabilmente toccato il punto più basso della gestione Giulini ed è in condizioni di classifica disperate.20:15

FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arhtur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Massimiliano Allegri.20:16

FORMAZIONE CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All. Walter Mazzarri.20:16

Nella Juve maglia da titolare per Cuadrado (in diffida) ed Alex Sandro sulle corsie. Arthur sarà in cabina di regia, affiancato da Bentancur e Rabiot. In attacco, Allegri conferma il tridente Bernardeschi-Morata-Kean.20:18

Mazzarri esclude dai convocati Caceres e Godin, Nandez non va neanche in panchina. La novità più importante riguarda l'attacco, dove Pereiro agirà alle spalle di Joao Pedro unica punta. In panchina sia Keita che Pavoletti. Si torna alla difesa a quattro con Zappa e Lykogiannis terzini.20:19

1' COMINCIA IL MATCH! Primo pallone della partita gestito dal Cagliari.20:46

3' Calcio di punizione pericoloso di Cuadrado dalla trequarti offensiva. Spizzata di Alex Sandro per l'inserimento dei compagni in area di rigore che, però, trova l'opposizione della difesa cagliaritana.20:49

4' OCCASIONE JUVENTUS! Calcio d'angolo battuto sul secondo palo. Sponda di de Ligt all'indietro per Kean che, sempre di testa, mette alto sopra la traversa da pochi passi.20:49

7' Arthur si libera bene dalla marcatura di Joao Pedro, trovando tra le linee Morata. Al limite dell'area lo spagnolo mette dentro un pallone interessante, coperto affannosamente dalla difesa ospite.20:53

10' Primi dieci minuti di possesso palla quasi ininterrotto da parte della Juventus. Il Cagliari è molto stretto in area di rigore, incapace di ripartire.20:56

11' OCCASIONE JUVENTUS! Cuadrado punta l'uomo sulla fascia destra e mette un pallone perfetto sul secondo palo. Kean a botta sicura, di testa, centra il palo da due passi.20:56

11' Nuovamente Cuadrado semina il panico sulla corsia laterale. Palla filtrante per l'inserimento di Bentancur che, dal fondo, trova in area di rigore Kean libero di calciare. L'attaccante bianconero, però, stoppa il pallone e si fa recuperare dal difensore.20:58

14' Fatica ad uscire dalla propria metacampo la formazione di Mazzarri. Continuo possesso palla dei bianconeri che, da destra a sinistra, provano a trovare spazi tra le maglie cagliaritane.21:01

16' Ottima sponda di Kean per l'inserimento a sinistra di Rabiot. Il francese parte palla al piede verso il fondo e mette in mezzo col mancino: uscita bassa di Cragno a spazzare l'area di rigore.21:02

20' Morata cerca la palla dentro per Kean, ma il suo tocco viene bloccato da Ceppitelli in maniera provvidenziale.21:06

21' Prima azione manovra da parte del Cagliari. A destra, libero di crossare, Bellanova mette sul secondo palo un pallone interessante. Bernardeschi arriva prima di tutti e libera l'area di rigore.21:07

22' La Juventus trova spazio sulla fascia sinistra, grazie anche al lavoro a rimorchio da parte di Morata. Cross sul secondo palo che arriva a Cuadrado che, dopo lo stop di petto, conclude col destro: conclusione murata.21:08

24' AMMONIZIONE CAGLIARI: cartellino giallo per Carboni.21:09

25' Momento di alleggerimento da parte della Juventus che, in questi minuti, sta abbassando il ritmo di gioco. Non forza la giocata la formazione di Allegri, cercando con calma gli spazi per colpire il Cagliari.21:12

27' Cuadrado cerca a rimorchio Arthur al limite dell'area. Cross del brasiliano sul secondo palo troppo lungo: Kean e Morata non ci possono arrivare.21:13

29' Alex Sandro sbaglia il rinvio dalle retrovie, dando spazio all'inserimento di Bellanova sulla destra. Cross del terzino rossoblu sul secondo palo e colpo di testa di Deiola: alto sopra la traversa.21:15

32' Rischia molto Bonucci col tocco all'indietro verso Szczesny sulla pressione di Joao Pedro. Il portiere polacco, in difficoltà, allunga il passo ed anticipa l'attaccante rossoblu rinviando lungo.21:18

35' AMMONIZIONE CAGLIARI: cartellino giallo per Dalbert.21:20

37' Calcio di punizione di Cuadrado verso il secondo palo. Kean anticipato d'un soffio dall'intervento di Carboni in anticipo.21:22

40' GOL! JUVENTUS-Cagliari 1-0! Rete di Kean. Azione personale di Bernardeschi che, rientrato sul piede mancino, tira verso il centro dell'area forte e teso. Kean è appostato in area di rigore e, sotto porta, non può sbagliare il tocco del vantaggio bianconero.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean21:26

42' Juventus che, dopo la rete del vantaggio, si è sbloccata psicologicamente e gioca con maggiore facilità. Cagliari ancora in netta difficoltà, senza la cattiveria necessaria per reagire.21:30

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Juventus-Cagliari 1-0.21:31

Si conclude la prima frazione allo 'Stadium' con il vantaggio dei bianconeri grazie alla terza rete stagionale di Moise Kean. Nel primo tempo la squadra di Allegri non trova difficoltà a mantenere sin dall'inizio il controllo del match contro un Cagliari piuttosto passivo sulla difensiva. Il gol arriva grazie ad un lampo di Bernardeschi che, col quarto assist in campionato, trova l'ex PSG pronto a consegnare l'1-0 momentaneo alla Vecchia Signora.21:34

46' RICOMINCIA LA PARTITA: pallone gestito dalla Juventus di Max Allegri.21:47

46' SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce Rabiot, entra McKennie.21:47