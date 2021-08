(90) MANOLO PORTANOVA (C)

(10) FILIPPO MELEGONI (C)

(89) STEEVE-MIKE EBOA EBONGUE (C)

(80) KEVIN AGUDELO (C)

(33) HERNANI (C)

(50) ANDREA CAMBIASO (C)

(27) STEFANO STURARO (C)

(47) MILAN BADELJ (C)

(65) NICOLÒ ROVELLA (C)

(22) ARTURO VIDAL (C)

(8) MATÍAS VECINO (C)

(18) LUCIEN AGOUME (C)

(23) NICOLÒ BARELLA (C)

(36) MATTEO DARMIAN (C)

(14) IVAN PERISIC (C)

(77) MARCELO BROZOVIC (C)

(12) STEFANO SENSI (C)

3-5-1-1 per l’Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Sensi - Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Vecino, Agoume, Vidal, Satriano, Pinamonti.18:07

I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, ospitano i rossoblu per la prima gara ufficiale della stagione. La squadra di Simone Inzaghi, orfana di Lukaku e Hakimi, affronta la compagine di Davide Ballardini alla ricerca dei primi tre punti del campionato.18:07

Al Meazza tutto pronto per Inter-Genoa, gara valida per la prima giornata di Serie A 2021/2022.18:06

DOMANDE FREQUENTI - CURIOSITÀ

Quando si gioca Inter - Genoa?

La gara tra Inter e Genoa si giocherà sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30

L'arbitro del match sarà Valerio Marini

L'arbitro al VAR del match Inter - Genoa sarà Paolo Valeri

La partita si gioca a Milano

Stadio Giuseppe Meazza

PREPARTITA

Inter - Genoa è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 21 agosto alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Genoa sarà Valerio Marini coadiuvato da Stefano Liberti e Valerio Vecchi. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Lo scorso anno l'Inter si è piazzata 1° con 91 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2021/2022 mentre il Genoa si è piazzata 11° con 42 punti in Serie A .

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Inter-Genoa

Inter-Genoa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 21 agosto.

Guarda chi trasmetterà Inter - Genoa tra Sky o Dazn.