Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori13:26

Allo Stadio Diego Armando Maradona è tutto pronto per Napoli-Monza, partita valevole per la 2ª giornata di Serie A.13:26

I padroni di casa, reduci dalla splendida vittoria esterna contro il Verona alla prima giornata, hanno perso due delle ultime quattro sfide di Serie A contro formazioni neopromosse.13:33

Gli ospiti, promossi in Serie A quest'anno per la prima volta nella loro storia, hanno esordito con una sconfitta in casa contro il Torino.13:34

NAPOLI (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Meret - Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui - Zielinski, Anguissa, Lobotka - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Elmas, Juan Jesus, Marfella, Ndombele, Olivera, Ostigard, Ounas, Politano, Raspadori, Simeone, Sirigu, Zanoli, Zerbin. All. Luciano Spalletti18:08

MONZA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Di Gregorio - Marlon, A.Ranocchia, Carboni - Birindelli, F.Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro -Caprari, Petagna. A disposizione: Antov, Bondo, Caldirola, Ciurria, Colpani, Cragno, Gytkjaer, Machin, Marrone, Molina, Pessina, Sorrentino, Valoti, Vignato. All. Giovanni Stroppa.18:04

Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte – quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi. L’ultimo incontro in ordine di tempo in queste competizioni risale al 30 gennaio 2000 in Serie B (2-2 proprio a Napoli).13:26

In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A, il Napoli, dopo aver vinto nella prima partita disputata in campionato, ha trovato il successo anche nella seconda (fa eccezione soltanto il 2019/20, ko con la Juventus alla seconda).13:27

Luciano Spalletti conferma l'undici vincente di Verona e accoglie i nuovi arrivi Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina. Indisponibile Demme tra i partenopei.17:43

Giovanni Stroppa deve fare a meno di Carlos Augusto e opta per tre cambi rispetto alla prima giornata. Ancora panchina per Pessina, in attacco giocano Caprari e Petagna. 17:41