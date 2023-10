Da Milan - Juventus é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:46

Nel finale é Mirante a prendere il palcoscenico, con il portiere decisivo su Cambiaso e Vlahovic, doppio intervento che lascia aperta, almeno per poco, la speranza del pareggio.22:46

Milan che ha giocato, ci ha provato, ma ha pagato tantissimo l'espulsione nel primo tempo di Thiaw per un fallo da ultimo uomo su Kean. In precedenza, grandissima occasione per Giroud, ma splendido riflesso di Szczesny.22:45

Juventus che porta a casa tre punti importantissimi da San Siro: bianconeri che vincono per 0-1 grazie alla conclusione dalla distanza di Locatelli, deviata da Krunic.22:44

90'+7' FINISCE MILAN - JUVENTUS! 0-1 il finale, decide il gol dell'ex, Locatelli.22:43

90'+6' AMMONITO Massimiliano Allegri. Giallo per proteste al tecnico bianconero, furioso a bordocampo.22:42

90'+4' Chiesa per Miretti, ancora decisivo Mirante in uscita.22:40

90'+3' Juventus con il possesso palla, Milan che non ha la forza per pressare.22:40

90'+2' DOPPIO MIRACOLO DI MIRANTE! Conclusione dalla distanza di Cambiaso che il portiere respinge, riflesso poi del portiere sul tap in di Valhovic.22:38

90'+1' Miretti di forza trova Vlahovic, girata e conclusione che Kjaer respinge con il corpo.22:38

90' Sei i minuti di recupero.22:37

88' Miretti subisce il fallo di Kalulu, si infuria Allegri che chiede gioco semplice ai suoi.22:36

87' Milan che ora sta faticando, dopo praticamente un tempo in inferioritá numerica: possesso palla Juventus.22:34

85' VLAHOVIC! Mancino potente della punta, Mirante con un riflesso alza sopra la traversa!22:32

84' Sostituzione JUVENTUS: esce Timothy Weah, entra Fabio Miretti.22:31

83' A terra Weah, crampi per lui: da capire se il figlio d'arte possa continuare il match.22:30

82' Musah guadagna un angolo con una deviazione di Chiesa: salgono le torri dalla difesa.22:29

81' Milan che ci sta provando anche con l'uomo in meno, Juventus che continua con una gara difensiva.22:28

80' Mosse tattiche per i due allenatori: Leao si sposta a destra in risposta al cambio di Bremer, che era andato sulla destra juventina per fermare il portoghese.22:26

79' Sostituzione MILAN: esce Tijjani Reijnders, entra Luka Romero.22:26

79' Sostituzione MILAN: esce Davide Calabria, entra Simon Kjær.22:25

78' Sostituzione JUVENTUS: esce Arkadiusz Milik, entra Federico Chiesa.22:25

78' Sostituzione JUVENTUS: esce Federico Gatti, entra Dean Huijsen.22:25

77' Locatelli prova ancora la conclusione, palla che colpisce in pieno Kalulu.22:24

76' GATTI! L'azione continua, il difensore calcia da buona posizione, palla alta.22:22

75' Angolo per la Juventus: Cambiaso mette al centro, mischia risolta da Florenzi.22:21

73' LEAO! Punizione dalla trequarti di Florenzi, colpo di testa che termina alto.22:20

72' AMMONITO Manuel Locatelli. Intervento su Florenzi, il mediano non convinto del cartellino. 22:36

71' AMMONITO Federico Gatti. Il difensore stende Leao che si era lanciato su un pallone lungo. 22:17

70' Cross di McKennie, Tomori anticipa Vlahovic: Juventus che sta sfruttando tanto le sue mezzali.22:16

69' Cross profondo di Florenzi, attento Szczesny in presa alta.22:15

68' MCKENNIE! Conclusione potente dell'americano, palla altissima.22:14

67' AMMONITO Weston McKennie. Giallo anche alla mezzala texana, ora sfida che si sta intensificando. 22:36

64' Decisiva la deviazione con la coscia di Krunic, il pallone cambia totalmente traiettoria beffando Mirante.22:13

63' GOL! Milan - JUVENTUS 0-1! Rete di Manuel Locatelli. Conclusione dalla distanza del mediano, una deviazione beffa Mirante con il portiere che non puó arrivare sul pallone.



62' Jovic steso da Locatelli, proteste del Milan che chiedeva un cartellino.22:09

61' AMMONITO Tijjani Reijnders. Fallo su Locatelli, dopo che il mediano rossonero aveva provato un tunnel a centrocampo. 22:08

60' Sostituzione MILAN: esce Yacine Adli, entra Rade Krunić.22:06

60' Sostituzione MILAN: esce Olivier Giroud, entra Luka Jović.22:06

59' Buona la chiusura di Bremer su Leao, dopo che il portoghese aveva saltato secco Gatti.22:05

57' Cross di Weah, Tomori anticipa Vlahovic che si era liberato a centro area.22:04

56' Sostituzione JUVENTUS: esce Moise Kean, entra Dušan Vlahović.22:03

56' Sostituzione JUVENTUS: esce Filip Kostić, entra Andrea Cambiaso.22:02

54' Gatti duro su Leao: il portoghese sta dominando sulla fascia sinistra del Milan.22:01

53' Mariani colpito dal cross di Kalulu, si ferma il gioco.22:00

52' AMMONITO Timothy Weah. Adli salta secco l'americano che lo stende al limite dell'area. 21:59

51' Mano di Kostic sul cross di Florenzi, punizione dalla trequarti per il Milan.21:57

50' Leao trova il fondo ma anche Bremer, deviazione in scivolata con la sfera che termina in angolo.21:56

49' Rossoneri che ora alzano di piú il pallone, cercando l'appoggio su Giroud per far alzare la squadra.21:55

47' Milan con un 4-4-1, Musah a destra e Leao a sinistra, Adli in regia.21:55

46' Nessun cambio nell'intervallo per i due allenatori, Pioli che ha utilizzato il primo cambio per inserire Kalulu, dopo l'espulsione di Thiaw.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MILAN - JUVENTUS!21:51

Dopo una grande occasione per Giroud, la partita cambia al 40', quando un anticipo errato di Thiaw su Kean obbliga il difensore al fallo da ultimo uomo: Milan in 10 e Juventus con decisamente piú spazio.21:35

Primo tempo in archivio per Milan e Juventus, rossoneri che hanno provato a fare la partita, bianconeri a ripartire e colpire in velocità.21:34

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MILAN - JUVENTUS! 0-0 il risultato parziale, rossoneri con l'uomo in meno.21:34

45'+2' Juventus che chiude in avanti, cercando il vantaggio in questo recupero.21:33

45'+1' LEAO! Tacco di Giroud per il portoghese che prova la conclusione a giro: respinge con il corpo Gatti.21:32

45' KEAN! Cross di Rabiot, sul secondo palo si infila l'italiano che manda peró a lato.21:31

45' Tre i minuti di recupero.21:30

44' Milan ora con il 4-4-1, Musah da esterno destro.21:29

43' Sostituzione MILAN: esce Christian Pulišić, entra Pierre Kalulu.21:28

43' Fallo in attacco di Bremer, nel frattempo Adli da difensore centrale.21:28

42' Mancino morbido di Kostic, Giroud allontana.21:27

41' Cambia la partita, Milan che si trova in inferiorità numerica a cinque minuti dalla fine del primo tempo.21:27

40' ESPULSO Malick Thiaw. Kean con una finta di corpo evita l'anticipo di Thiaw, il difensore lo trattiene evitando l'uno contro uno con Mirante: per Mariani é rosso diretto per chiara occasione da gol. 21:26

40' Gatti chiude di corpo, facendo uscire il pallone sul fondo.21:25

39' Rimessa lunga di McKennie, Rabiot anticipa to da Musah.21:24

37' Altra gran diagonale di Calabria, sempre pronto alle spalle dei due suoi centrali.21:24

35' Gran palla di Florenzi per Leao, il cross del portoghese é respinto da Bremer.21:20

34' RABIOT! Kostic in verticale per il francese che, da posizione defilata, scarica un sinistro che termina di poco a lato.21:20

33' Squadre che sembrano rifiatare dopo una prima mezzora giocata ad alti ritmi.21:19

32' Kean di forza strappa un pallone ad Adli, subendo poi il fallo del regista: respira la Juventus.21:18

30' Altro gran anticipo di Thiaw su Kean, con l'italiano che commette fallo.21:16

29' Leao con un pallone tagliato per l'inserimento di Musah, calcia lontano Rugani.21:16

28' MIlan con il 62% di possesso palla, 4-3 i tiri a favore rossonero in questi primi 28 minuti.21:14

26' Juventus che ora fatica a ripartire, asfissiante il pressing rossonero.21:13

25' Rischia tanto Gatti sul pressing di Adli: il centrale costretto a ripiegare sul suo portiere.21:11

23' KOSTIC! La punizione di Milik si stampa sulla barriera, arriva l'esterno che, di potenza, manda di poco a lato.21:09

22' Tocco di mano al limite dell'area di Pulisic: punizione da posizione pericolosa per la Juventus.21:08

22' Angolo per la Juventus: palla di Kostic per Kean, anticipato l'attaccante italiano.21:08

21' Kean si invola palla al piede e supera Tomori, attento Calabria in diagonale.21:06

19' Gioco fermo, a terra Kean per un colpo alla testa in un contrasto aereo con Thiaw.21:05

18' Milan che sta prendendo metri, con la Juventus che fa densità a centrocampo.21:04

17' Fallo in attacco di Giroud, il francese non convinto del fischio di Mariani.21:03

16' Rientra in campo Rabiot, si torna 11 contro 11.21:02

15' Rimane a terra Rabiot dopo uno scontro di gioco, entra lo staff medico juventino per valutare le condizioni del francese.21:01

14' GIROUD! Grande discesa di Leao che serve con un cross il francese, stop e girata della punta con Szczesny che riesce a mettere in angolo.21:00

13' Milik di testa cerca il taglio di Weah, allontana Thiaw.20:58

12' Leao salta facile Gatti, pallone sul secondo palo con Kostic che anticipa Calabria.20:58

11' Calabria prova dalla distanza, pallone calciato male che Gatti allontana.20:57

10' Angolo per il Milan: palla al centro, allontana Rabiot: parte il contropiede della Juventus, Kostic chiuso sulla sinistra.20:56

9' Leao chiuso nella morsa americana, Weah e McKennie sempre in raddoppio sul portoghese.20:55

8' Conclusione potente di Weah che colpisce in pieno il compagno McKennie, che salva involontariamente Mirante.20:54

7' Gran giocata di McKennie su Florenzi, Milik si fa anticipare da Musah.20:52

6' OCCASIONE MILAN! Conclusione potente dalla distanza di Reijnders, palla di poco alta.20:52

6' Tomori ferma Milik al limite dell'area bianconera, Mariani fischia fallo fermando una buona occasione rossonera.20:51

5' Milan a fare la partita, Juventus che attende con tutti i suoi undici dietro la linea della palla.20:50

3' Angolo per il Milan: pallone corto per Florenzi, conclusione potente che colpisce in pieno Gatti.20:49

2' Primo pallone recuperato da Mirante, il protagonista inatteso di questa sfida, titolare viste le assenze di Maignan e Sportiello.20:47

1' Sfida che vede le due squadre con le classiche divise: Milan in rossonero, Juventus in bianconero.20:46

1' INIZIA MILAN - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:46

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.20:30

Allegri schiera la coppia Milik - Kean, panchina per Chiesa e Vlahovic. A centrocampo McKennie da mezzala, Weah e Kostic da quinti. Rugani in difesa con Bremer e Gatti.20:05

Pioli con diverse assenze pesanti, Florenzi da terzino sinistro, Musah e Adli a centrocampo, solito tridente di attacco con Giroud supportato da Pulisic e Leao.20:04

La formazione della JUVENTUS: (3-5-2), Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi C., Nonge, Chiesa, Vlahović, Yildiz, Iling-Jr.20:03

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN (4-3-3), Mirante - Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi - Musah, Adli, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Bertoccioni, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Jimenez, Pobega, Krunic, Jovic, Okafor, Romero, Traoré.20:02

Una vittoria riporterebbe il Milan in testa al campionato, un successo juventino manderebbe i bianconeri a soli -2 dall''Inter: una partita autunnale ma che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli equilibri del campionato.20:01

Questa domenica di Serie A si chiude con il big match di giornata, a San Siro il Milan di Pioli ospita la Juventus di Allegri: seconda contro terza, sfida tra le due rivali dirette dell'Inter alla corsa al titolo.19:57