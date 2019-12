Stadio Via del Mare di Lecce Domenica 22 Dicembre 2019 ore 15:00

(32) SVANBERG (C)

(30) SCHOUTEN (C)

(5) MEDEL (C)

(21) SORIANO (C)

(16) POLI (C)

(11) SHAKHOV (C)

(8) MANCOSU (C)

(4) PETRICCIONE (C)

(23) TABANELLI (C)

(77) TACHTSIDIS (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Via del Mare Città: Lecce Capienza: 29122 spettatori14:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Lecce - Bologna è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 22 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Bologna è Abisso di Palermo.

Attualmente Lecce si trova 16° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Bologna si trova 12° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Lecce ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Bologna ha segnato 24 gol e ne ha subiti 27.

In casa Lecce ha fatto 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e il Brescia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Milan e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Brescia perdendo 3-0 mentre Il Bologna ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Marco Mancosu con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic è Rodrigo Palacio con 5 gol.

La classifica completa della Serie A.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Lecce: Gabriel, Rossettini, Calderoni, Rispoli, Dell'Orco, Tachtsidis, Majer, Shakhov, Tabanelli, La Mantia, Lapadula

Bologna: Skorupski, Denswil, Bani, Tomiyasu, Danilo, Poli, Dzemaili, Medel, Orsolini, Sansone, Palacio



Dove vedere Lecce-Bologna

Lecce-Bologna si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 22 dicembre.

Guarda chi trasmetterà Lecce - Bologna tra Sky o Dazn.

Lecce: tutte le news

Bologna: tutte le news