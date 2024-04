Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Inter 1-2 valida per la 33° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:53

90'+8' Finisce qui! L'Inter batte il Milan per 2-1 ed è Campione d'Italia.22:43

90'+7' Cartellino rosso per Davide Calabria.22:43

90'+7' Si accende nuovamente una rissa in campo dopo un contatto Calabria-Frattesi.22:43

90'+6' Nuovo corner per il Milan dopo una carambola in area di rigore.22:42

90'+6' Calcio d'angolo per il Milan battuto da Bennacer verso il centro, con i nerazzurri che mettono fuori. Calabria poi commette fallo su Lautaro.22:41

90'+3' Rissa sul terreno di gioco tra Theo Hernandez e Dumfries, con l'arbitro che è costretto ad estrarre il rosso ad entrambi i giocatori.22:40

90'+3' Cartellino rosso per Théo Hernández.22:40

90'+3' Cartellino rosso per Denzel Dumfries.22:40

90'+2' Il difensore inglese trattiene vistosamente Lautaro per fermare il contropiede nerazzurro e viene ammonito.22:38

90'+2' 3o ammonito Milan: cartellino giallo per Fikayo Tomori.22:38

90'+1' Contropiede immediato Milan con Okafor che crossa basso al centro, ma è sfortunato dopo la respinta di Pavard, perché la palla carambola sul corpo del rossonero e termina sul fondo.22:37

90'+1' Asllani prova un tiro-cross su punizione, ma la palla termina distante dalla porta difesa da Maignan.22:36

90' Segnalati 5 minuti di recupero.22:36

90' Il difensore del Milan interviene in ritardo su Lautaro e viene ammonito.22:36

90' 2o ammonito Milan: cartellino giallo Matteo Gabbia.22:35

88' 5a sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Stefan de Vrij.22:34

87' Sponda in tacco di Okafor all'interno dell'area, con la palla che non trova nè Pulisic nè Giroud: spazza la difesa dell'Inter.22:32

84' 4a sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Denzel Dumfries.22:30

84' 3a sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:29

83' Milan vicino al pareggio! Palla pericolosa dentro l'area nerazzurra, con Bastoni che prova a proteggere per l'uscita di Sommer, ma Okafor colpisce con la punta: la passa passa lentamente, poi viene allontanata a pochi passi dalla linea di porta.22:29

80' GOL! MILAN-Inter 1-2! Rete di Tomori! Corner battuto corto dal Milan con la palla che termina al limite dell'area per Chuckwueze, il quale crossa verso il secondo palo in zona Leao: il portoghese fa sponda al centro per Gabbia che di testa trova una respinta miracolosa di Sommer, aiutato anche dal palo. Il portiere svizzero non può nulla poi sul tap-in di Tomori a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Fikayo Tomori22:27

79' Giropalla Milan nei pressi dell'area nerazzurra, con il cross dalla sinistra di Leao respinto in calcio d'angolo dal colpo di testa in tuffo da parte di Calhanoglu.22:25

77' 4a sostituzione Milan: esce Yunus Musah, entra Noah Okafor.22:24

77' 2a sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:23

77' 1a sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Davide Frattesi.22:22

75' Conclusione dalla distanza di Theo, con la palla deviata lungo la traiettoria: Sommer riesce a tenerla in campo, non concedendo il corner agli avversari.22:21

74' Occasione per Pulisic! Leao tocca dentro l'area per Pulisic, il quale stoppa e conclude con il mancino: la palla termina alta sopra la traversa.22:20

72' Corner di Calhanoglu verso il primo palo dove Pavard prova a girare di testa, mettendo la palla alta.22:18

72' Copertura di Thuram sulla linea di fondo, con Tomori che arriva a contrasto e mette in calcio d'angolo.22:17

70' Cross dalla sinistra da parte di Leao, con Bastoni che riesce a stoppare di petto verso Sommer.22:15

68' 3a sostituzione Milan: esce Yacine Adli, entra Ismaël Bennacer.22:14

68' 2a sostituzione Milan: esce Ruben Loftus-Cheek, entra Samuel Chukwueze.22:14

66' Calano leggermente i ritmi in questi minuti, con l'Inter che ora gestisce il pallone e con il Milan che rincorre.22:13

62' Rinvio impreciso di Maignan con Dimarco che ammortizza la palla di testa per Mkhitaryan, il quale prova l'eurogol con il mancino al volo dalla zona di centrocampo. La palla finisce vicino alla bandierina di destra e termina sul fondo.22:08

62' Thuram protegge bene un pallone da Gabbia e guadagna un fallo importante, con i suoi che possono ora alzare il baricentro.22:07

58' Grandissimo riflesso di Maignan su Calhanoglu, ma il tutto viene vanificato dalla posizione di offside in partenza di Lautaro. Si ripartirà da una punizione per i rossoneri.22:04

57' Il corner battuto da Adli viene messo fuori dalla difesa, con Calabria che stoppa e riparte direttamente da Maignan.22:02

56' Musah guadagna il fondo di destra, poi crossa al centro trovando una deviazione: corner per il Milan.22:01

52' 1a sostituzione Milan: esce Tijjani Reijnders, entra Olivier Giroud.21:58

51' Prova Theo Hernandez! Sinistro velenoso del terzino rossonero dal limite dell'area, con Sommer che respinge centralmente; la palla arriva a Loftus-Cheek, che in girata mette fuori.21:57

49' GOL! Milan-INTER 0-2! Rete di Thuram! Lancio lungo di Bastoni verso Thuram, il quale difende bene il pallone, poi si accentra lungo la linea dell'area di rigore: destro rasoterra verso l'angolino di sinistra, con Maignan che non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:56

48' Giocata di fino dei giocatori rossoneri al limite dell'area avversaria, con Reijnders che aveva provato un colpo di tacco a liberare Loftus-Cheek in area, ma quest'ultimo non aveva capito le intenzioni del compagno.21:55

47' Loftus-Cheek difende palla sulla propria trequarti campo e subisce fallo da Bastoni.21:53

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Inter.21:51

Primi 45 minuti dai ritmi davvero piacevoli, con l'Inter che trova il vantaggio nella prima metà di gioco, ma con il Milan che non ci sta e prova a tornare subito nel match. I rossoneri vanno molto vicini al pareggio con Calabria, trovando una grande risposta di Sommer. Pericolosi anche i nerazzurri, ma imprecisi sottoporta con Lautaro e Thuram.21:49

Primo tempo che si chiude con l'Inter in vantaggio grazie alla reti di Acerbi: corner di Dimarco, al 18esimo minuto, con la palla che finisce sul primo palo dove Pavard la spizza di testa verso il secondo. Sbuca Acerbi che di testa non può sbagliare.21:35

45'+1' Finisce il primo tempo. Milan-Inter 0-1.21:34

45'+1' Grandissimo intervento difensivo di Pavard con Leao che viene servito in area di rigore, con il difensore nerazzurro che in scivolata chiude il portoghese. L'arbitro vede un'ultima deviazione di Leao e concede rinvio dal fondo.21:33

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

41' Maignan risponde a Mkhitaryan! Contropiede immediato dei nerazzurri con il centrocampista armeno che si trova solo in area e calcia con il mancino, trovando la pronta risposta di Maignan.21:28

40' Che parata di Sommer! Grande conclusione di Calabria verso il palo di destra, con Sommer che la vede all'ultimo e la respinge.21:29

38' Thuram vicino al 2-0! Barella entra in area dalla sinistra, poi serve Thuram sul dischetto: il francese colpisce di prima intenzione, scheggiando il palo di destra.21:25

38' Tocco corto di Calhanoglu su punizione, con Dimarco che centra la barriera.21:24

36' Il terzino del Milan travolge Barella a pochi metri dall'area di rigore, concedendo un calcio di punizione e venendo ammonito.21:24

36' 1o ammonito Milan: cartellino giallo per Théo Hernández.21:23

34' Rischio di Maignan che aspetta troppo prima di cedere il pallone e, una volta arrivato Thuram, è costretto a passarla orizzontalmente a pochi passi dalla linea di porta, trovando Tomori.21:21

32' Il capitano dell'Inter prova ad anticipare il colpo di testa di Tomori, ma lo colpisce in pieno con la gamba alta. Secondo ammonito per i nerazzurri.21:19

32' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Lautaro Martínez.21:18

30' Leao questa volta trova spazio in zona trequarti, provando una conclusione a giro dalla distanza, ma la palla si perde totalmente sul fondo.21:17

29' Sommer dice no a Leao! Contropiede fulmineo del Milan guidato da Musah sulla destra, con il centrocampista rossonero che verticalizza per Leao: il portoghese entra in area saltando Acerbi e calcia con il mancino, trovando la risposta di Sommer.21:16

28' Il corner rossonero viene battuto da Adli verso il centro dell'area con una spizzata di un compagno che fa tornare la sfera sui piedi del centrocampista: dopo qualche istante si alza la bandierina e viene segnalato fuorigioco.21:15

27' Leao riesce a gudagnare il fondo, prova a puntare la retroguardia avversaria ma viene chiuso in corner da Pavard.21:13

25' Che errore di Lautaro! Colpo di tacco di Thuram che libera la sovrapposizione di Dimarco: l'esterno dell'Inter crossa teso verso il centro dove Lautaro, con lo specchio a pochi passi, calcia malissimo e la mette sul fondo.21:12

22' Il 23 dell'Inter interviene da dietro ai danni di Theo Hernandez, diventando il primo ammonito del match.21:10

22' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Nicolò Barella.21:09

22' Punizione battuta a rientrare da Dimarco con un tiro-cross verso il secondo palo. La palla termina verso la traversa, con Maignan che la blocca in due tempi.21:09

21' Intervento falloso di Tomori ai danni di Lautaro: calcio di punizione per l'Inter sulla trequarti di destra.21:08

18' GOL! Milan-INTER 0-1! Rete di Acerbi! Corner di Dimarco verso il primo palo dove Pavard spizza di testa verso il secondo: stacca tutto solo Acerbi, che di testa batte Maignan verso il palo di destra.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Acerbi21:05

17' Thuram trova spazio in area, scattando sul filo del fuorigioco. L'attaccante francese salta Gabbia, poi crossa basso al centro, trovando la respinta in angolo di Tomori.21:04

17' Calhanoglu scambia corto il corner con Dimarco, con quest'ultimo che prova un cross profondo verso il secondo palo, ma Maignan esce e la blocca alta.21:03

16' Thuram trova una deviazione di Adli all'interno dell'area avversaria e Barella protegge il primo corner del match.21:02

15' Reijnders prova una conclusione dal limite, trovando la respinta di un difensore avversario. La palla arriva dunque a Theo Hernandez, che prova a concludere con il mancino: la palla termina lontana dal palo di destra, con Sommer che la osserva uscire sul fondo.21:02

12' Cross teso da parte di Musah dalla destra, con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina fuori sul lato opposto.20:58

10' Nuovo cross di Bastoni verso il centro dell'area di rigore dove questa volta colpisce Pavard di testa, mettendo fuori.20:57

9' Momenti di nervosismo in campo, principalmente tra Adli e Mkhitaryan. L'arbitro li richiama entrambi e fa riprendere il gioco.20:56

8' La prima conclusione del match arriva dai piedi di Lautaro: cross dalla sinistra di Bastoni verso la parte destra dell'area, dove Darmian appoggia a rimorchio per l'argentino. Il numero 10 dell'Inter prova a concludere con il destro di prima intenzione, mettendo la palla altissima sopra la traversa.20:54

5' Lato Inter: in questi primi minuti la squadra di Inzaghi mantiene il baricentro basso, con le linee strette e con una difesa a cinque, nel tentativo di recuperare il pallone e partire velocemente in contropiede.20:51

4' Copertura affannosa, ma efficace, da parte di Gabbia, il quale cade a terra ma riesce a difendere con il corpo il pallone, sottraendolo a Thuram.20:50

Prime impressioni tattiche sui rossoneri: la squadra di Pioli imposta con una difesa a tre, tenendo molto alti Theo Hernandez da una parte e Musah dall'altra, obbligando Dimarco e Darmian a tenere bassa la loro posizione.20:49

Via al Derby. Primo possesso per il Milan.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. Quarto uomo sarà Massa, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Marini e Mariani.20:11

Inzaghi torna ad avere a disposizione l’intera rosa: in porta ci sarà Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni nel trio difensivo. In mezzo al campo Calhanoglu verrà affiancato dai soliti Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco ad agire sulle corsie esterne. Davanti non ci sono dubbi: spazio alla coppia Lautaro-Thuram.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con un 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram.20:10

Pioli prova la mossa a sorpresa, schierando Leao prima punta a discapito di Giroud. Alle spalle del portoghese agiranno Musah, Loftus-Cheek e Pulisic. In mezzo al campo tocca ad Adli e Reijnders, mentre a formare il reparto difensivo ci saranno Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. Tra i pali ci sarà Maignan.20:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez – Adli, Reijnders – Musah, Loftus-Cheek, Pulisic – Leao.20:10

Il derby di andata, giocato lo scorso 16 settembre, decretò una netta vittoria nerazzura, con il risultato finale di 5-1. La rete di Leao, allora, servì soltanto a riaprire momentaneamente i giochi: la doppietta di Mkhitaryan, le reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, affossarono i rossoneri.20:10

L’Inter, invece, si appresta a coronare questa grande stagione di Serie A: vincere lo Scudetto proprio contro i cugini rossoneri darebbe forte entusiasmo alla squadra e ai tifosi, nonostante l’obiettivo fosse quasi in cassaforte da diverse settimane. La corazzata nerazzurra, infatti, ha svolto un campionato quasi perfetto, ottenendo 26 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, staccando le concorrenti al titolo già a febbraio.20:09

Il Milan vive un periodo grigio dopo l’uscita in Europa League contro la Roma. Le voci attorno all’addio a fine stagione di Stefano Pioli si fanno sempre più intense, ma l’allenatore rossonero non ha intenzione di consegnare lo Scudetto agli storici rivali proprio nel derby.20:09

Eccoci finalmente al tanto atteso big match della 33a giornata: il derby di Milano che può valere lo scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi.20:08

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan-Inter, gara valida per la 33a giornata di Serie A.20:08