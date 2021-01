Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori10:33

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Atalanta, incontro valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.10:33

Big match tutto da vivere a San Siro tra il Milan capolista, reduce da due vittorie consecutiva dopo il ko interno con la Juventus, e l'Atalanta, sesta in classifica col migliore attacco del campionato ma in leggera flessione come dimostrano i due pareggi consecutivi maturati con Genoa e Udinese.17:14

Equilibrio negli ultimi cinque scontri diretti con una vittoria per parte e tre pareggi; rossoneri che però mancano la vittoria interna dalla stagione 2013/14, da allora infatti quattro pareggi e due vittorie atalantine.10:45

Formazioni ufficiali e Milan in campo col 4-2-3-1: G.Donnarumma - Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez - Tonali, Kessié - Castillejo, Meite, Leao - Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Mandzukic, Rebic, Hauge, Diaz, Musacchio, Tomori, Maldini, Colombo, Krunic.17:06

L'Atalanta si schiera con un 3-4-2-1: Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pessina, Ilicic - Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Palomino, Lammers, Muriel, Caldara, Malinovskyi, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk.17:08

Prima da titolare per Meite che vince il ballottaggio con Diaz e si posiziona nel terzetto alle spalle di Ibrahimovc con Castillejo e Leao. In mediana conferme per la coppia vista a Cagliari Tonali-Kessié mentre in difesa Kalulu sostituisce lo squalificato Romagnoli con Calabria a destra e il rientrante Hernandez a sinistra. In panchina spazio per i nuovi arrivati Tomori e Mandzukic.17:05