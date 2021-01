Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:37

All’Olimpico va in scena la sfida tra Lazio e Sassuolo, incontro della diciannovesima giornata di Serie A.17:37

La squadra di Simone Inzaghi, dopo la prestigiosa vittoria ottenuta nel derby capitolino, cerca nuovamente i tre punti contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.17:38

Gli emiliani, dopo il pareggio casalingo contro il Parma, cercano punti in trasferta per chiudere al meglio il girone d’andata.17:38

In sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo in casa dei biancocelesti, ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre: unica eccezione uno 0-2 nel febbraio 2016 - si sono realizzati 29 gol in queste sfide, una media di 4.1 a partita.17:38

Ecco le formazioni: 3-5-2 per la Lazio: Reina - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic - Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Armini, Lulic, Parolo, Escalante, Fares, Pereira, Caicedo, Muriqi.17:39

4-2-3-1 per il Sassuolo: Consigli - Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio - Obiang, Locatelli - Traorè, Djuricic, Defrel - Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Toljan, Kyriakopoulos, Peluso, Magnanelli, Lopez, Raspadori, Boga, Oddei, Haraslin.17:40

Inzaghi sceglie il modulo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Correa ed Immobile. In difesa, Patric viene scelto per sostituire l’infortunato Luiz Felipe al fianco di Acerbi e Radu. A centrocampo, confermatissimi Milinkovic-Savic, Leiva, Lazzari e Marusic con Akpa Akpro che sostituisce Luis Alberto, operato d’urgenza in settimana per un’appendicectomia e fuori causa per questa partita.17:40